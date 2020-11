Agder KrF - stortingsvalget 2021

Fylkesårsmøtet i Agder Krf har i forkant av stortingsvalget 2021 oppnevnt en valgkomite bestående av 8 personer.

Etter hva jeg kan se er 4 av disse fra gamle Aust-Agder og 4 fra Vest-Agder.

Komiteens leder er fra Aust-Agder.

Under sitt arbeid med nominasjonslisten til neste års stortingsvalg ser det ut til at komiteen har vært delt på midten. Jeg har sågar latt meg fortelle at nominasjonslisten er vedtatt med komitelederens dobbeltstemme.

Hans Fredrik Grøvan er i inneværende stortingsperiode den eneste fra Agder som er inne på fast mandat. Alle som har fulgt med i det politiske Norge de siste to stortingsperiodene vet hva en motivert Hans Fredrik Grøvan er i stand til å utrette.

Ved hjelp av sine enestående egenskaper som brobygger og strateg, samt sin hinsides store arbeidskapasitet, er han den stortingsrepresentanten fra Agder som har gjort seg i særklasse mest positivt bemerket på Stortinget.

Som parlamentarisk leder i Krf, er han også den viktigste mannen i Krf sin stortingsgruppe, langt viktigere enn partileder Ropstad som foreløpig sitter i regjering og ikke møter på Stortinget.

Dette påstår jeg først og fremst fordi det er min personlige oppfatning.

Men også fordi mennesker jeg har pratet med de siste dager i flere deler av vestre del av Agder, både fra Krf og fra andre partier, er av nøyaktig samme oppfatning.

Kort oppsummert er Hans Fredrik Grøvan en mann ingen partier har råd til å utelate fra toppen av sin nominasjonsliste.

Men Agder Krf – som er en del av et parti som i skrivende stund ligger godt under sperregrensa – og som står i reell fare for å ikke bli representert på Stortinget i den neste stortingsperioden, de tilbyr en topp motivert Grøvan en 3. plass på sin liste. Helt utrolig!

Så argumenteres det overfor meg og andre fra enkelte i ledelsens side at dette er en bra listeplassering. Bra for hva, eller for hvem?

Den er i alle fall ikke bra dersom man har ambisjoner om en fast plass på Stortinget. Hvilket også speiles i det faktum at man fra nominasjonskomiteen og fylkesårsmøtet sin side er så nervøse for at ikke partileder Ropstad skal bli innvalgt på Stortinget, at de har forsøkt seg på at han skal stå på førsteplass på lista, og at en og samme liste skal gjelde for begge valgkretsene i Agder.

Jeg håper at kveldens nominasjonsmøte er seg sitt ansvar og myndighet bevisst. Og at delegatene fra vestre del av Agder faktisk forstår at det ikke er fylkesårsmøtet som bestemmer hvor vidt man skal ha 1 eller 2 lister. Dette er det nominasjonsmøtet som suverent bestemmer.

Vestre del av Agder har flest delegater til kveldens møte. De har derfor alle muligheter til å fremme forslag om 2 ulike valglister, og at dette voteres over under møtet. Selv om vestre del av Agder tydeligvis har latt seg finte ut over sidelinja under fylkesårsmøtet, betyr ikke dette at delegatene fra vestre del av Agder behøver å bli fintet bort under kveldens nominasjonsmøte.

Det er også verdt å merke seg at under valget neste høst vil den klart største andelen av Krf-stemmer komme fra Kristiansand og vestre del av Agder. Likevel er 6 av 10 kandidater på lista som er foreslått av nominasjonskomiteen bosatt i østre del av Agder. Kun 1- en - kandidat er bosatt vest for Kristiansand.

Et annet poeng verdt å merke seg er at flere andre partier har førstekandidater til neste års valg som kommer fra vest i fylket. Krf står dermed i stor fare for å miste mange stemmer i vestre del av fylket uten Grøvan øverst på lista.

Til sist vil jeg nevne at en samlet liste for Agder med til sammen 10 navn, gir en langt dårligere appell til velgerne enn hva det tidligere har gjort med to ulike lister med til sammen over 20 navn.

Med mange flere navn, inneholder listene automatisk en langt bredere appell til velgerne. Velgerne har langt lettere for å identifisere seg med valglistene dersom listene inneholder mange kjente navn.

Kveldens nominasjonsmøte bør gå for to ulike lister i Agder, og nytt nominasjonsmøte bør avholdes etter at valgkomiteen har lagt fram nye listeforslag.

Det bør også vurderes en egen valgkomite for vestre del av Agder.

Da gjenstår det kun å ønske alle kveldens delegater lykke til, og godt valg!

Med engasjert hilsen

William Foss

Medlem av Vennesla Krf