Elise Waagen skriver at Arbeiderpartiet vil sørge for mer læring og bedre læringsmiljø i skolen, uten å komme med et eneste nytt tiltak. Det eneste hun kommer med er angrep på Høyre, det hjelper dessverre ikke elevene.

Frem til pandemien pekte mange piler i skolen i riktig retning. Rekordmange fullførte videregående, elevene med det svakeste utgangspunktet løftet seg mest, fraværet i videregående skole sank, og vi så en positiv utvikling når det kom til mobbing.

Nå er det, som Waagen også skriver, flere piler som peker i gal retning: Søkertallene til lærerutdanningene faller, fraværet har økt og elevene regner og leser stadig dårligere. I tillegg ser vi en bekymringsfull utvikling med mer bråk og uro i klasserommene, mer mobbing og fall i motivasjon. Bare den siste uken har vi fått ferske, nedslående tall på motivasjon, trivsel og mobbing. Likevel ser Arbeiderpartiet ut til å abdisere i rollen som styringsparti. Det sies at angrep er det beste forsvar. Men vi trenger et styringsparti som faktisk gjør noe for å snu de negative trendene, og ikke kritisere opposisjonspartiene.

Å kunne lese, skrive og regne skikkelig åpner dørene til all videre læring og henger direkte sammen med sannsynligheten for at eleven vil klare å fullføre skoleløpet. Frafall i norsk skole har store kostnader senere i livet, både for samfunnet, men mest av alt for den enkelte.

Høyre har derfor alltid satt kunnskap først, og det at alle barn skal lære seg å lese, skrive og regne har alltid vært en viktig sak for Høyre. For å sikre dette, må det være en balanse, både mellom læringsmetodikk og læringsverktøyene som tas i bruk, men vi vet at den viktigste faktoren er læreren. Derfor vil Høyre jobbe for flere kvalifiserte lærere i klasserommet. I vårt alternative statsbudsjett satte vi av penger til nettopp dette. Vi prioriterte midler til at flere lærere som har begynt på lærerutdanningen skal få mulighet til å fullføre, at flere nyutdannede lærere skal få veiledning når de er nye i yrket og ikke minst satte vi av penger til å gjeninnføre karriereveier i klasserommet for lærerne. Det betyr at med Høyre i regjering vil lærere som vil spesialisere seg på å gi god undervisning fortsatt ha muligheten til det.

Arbeiderpartiet på sin side satte av penger til en låneordning slik at skolene kunne låne penger til sløydbenker og forsetter å gi kommunene en halv million per skolebygg. Disse pengene er øremerket til bygg. Høyre har tillit til at kommunene selv kan bestemme hvordan de skal fremme innholdet i skolene. Derfor vil vi la kommunene beholde pengene uansett hvor mange bygg de har og la dem bruke pengene på flere lærere, lærerbøker og digitale læremidler.

Så langt har Arbeiderpartiet fjerne karriereveiene for lærerne som vil spesialisere seg på undervisning. De har senket kravene for å komme inn på lærerutdanningen og kuttet kompetansekravene. Resultatet er at det ikke vært så mange ukvalifiserte lærere i skolen nå som på 20 år. Det bekymrer meg.

Personlig tror jeg foreldre, elever, lærere og rektorer savner et styringsparti som er mer opptatt av å skape forbedringer i skolen, enn å kritisere opposisjonspartiene.

Resultatet er at det ikke vært så mange ukvalifiserte lærere i skolen nå som på 20 år

Men det krever antagelig et regjeringsskifte.

Stortingspolitiker Margret Hagerup (H)