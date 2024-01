Kjære alle sammen, sa Statsminister Støre, i sin «tåketale» på nyttårsaften til alle nordmenn. Dette står selvsagt ikke til troende. Nå er faktisk nok mer enn nok, Jonas.

Det er dessverre et trist faktum at Støre svikter Norge og det norske folk - når han og finansminister Vedum, ikke vil gjøre noe som helst økonomisk - for de av våre mange medmennesker i Norge som griner, lider, sliter og sulter i et av verdens rikeste land Norge.

Alt dette skyldes at Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, etter min mening ikke bryr seg nok om nordmenn som lider og sliter i den dyrtiden vi nå lever i.

Ja, jeg mener bestemt at denne rødgrønne «følesløse» regjeringen til Støre, har gått ut av tiden - og snarest må ta sin hatt å gå!

Vidar Kleppe,

Kleppelista i Agder