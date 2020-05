Må aldri glemme at krigsseilerne gav alt for Norge

Frigjøringsdagen 8. mai 2020 er over og nå venter vi på nasjonaldagen 17. mai.

Et viktig tilbakeblikk på 75 årsdagen for frigjøringen av Norge i 1945 er at i 2010 besluttet regjeringen at 8.