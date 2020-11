Mister vi medier og kommunikasjon, mister vi en gruppe ungdom vi trenger

Medier – og kommunikasjon ved Flekkefjord videregående skole er den eneste kreative linjen med studiekompetanse i Lister. Utdanningsdirektøren i Agder har nå foreslått å legge ned medier – og kommunikasjon i Flekkefjord, grunnet få søkere. Vår eneste gjenværende kreative linje trues altså for tredje gang med å legges ned. Det er forståelig at det er dyrt å undervise for halve klasser, men det er så dumt at Lister snart er i ferd å bli et distrikt som ikke kan tilby kreative fag for distriktets kreative sjeler.

Alternativet for ungdommer i Lister som ønsker å gå på linjer som kunst, design og arkitektur, musikk, dans og drama og medieproduksjon er å flytte til Kristiansand. For mange er det ett skummelt alternativ, både for elev og foreldre, og elevene velger da heller en linje i sin egen kommune. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å flytte etter ungdomskolen for å begynne på dramalinja på Vågen vgs i Sandnes. En skole med 800 elever og kun estetiske utdanningsprogram. En skole med en enorm takhøyde og tre år jeg ikke kunne vært foruten.

Hadde jeg ikke hatt mulighet for å flytte etter ungdomskolen hadde medier og kommunikasjon i Flekkefjord vært den linjen jeg ønsket å gå på. Men jeg hadde nok endt opp på studiespesialisering på Eilert Sundt i Farsund.

Jeg opplever at Lister er sterke på yrkesfaglige utdanningsprogram og ungdommen respekterer de som velger den veien, men det er ikke samme forståelse for de som velger de estetiske fagene. At søkertallene faller på medier og kommunikasjon tror jeg ikke nødvendigvis betyr at interessen for faget faller.

Det er ikke mange år siden linjer som musikk, dans og drama og medier – og kommunikasjon var en to åring utdanning uten generell studiekompetanse. Mange foreldre er nok ikke klar over at de fleste kreative programfagene i dag gir deg generell studiekompetanse. Med den generelle studiekompetansen kan du søke høyere utdanning etter tre år på vgs akkurat som når man går studiespesialisering. Mange tiendeklassinger er nok ikke klar over mulighetene de har når de skal velge videregående skole, og hvilke muligheter valgene gir. De kreative ungdommene i Lister er framtiden for kulturlivet i distriktet. Jeg tror oppriktig at om ikke elever får sitt kreative utløp på vgs så forsvinner det og de blender seg mer inn i mengden. Ved å legge ned medier – og kommunikasjon i Flekkefjord vil vi miste en gruppe ungdom i distriktet som tørr, når mange andre ungdommer i Lister ikke tørr.

Victoria Becker-Meberg