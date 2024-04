Strømkabler til Tyskland og helikoptertransport i Nordsjøen. Hva er felles?

En representant for Acer/EU var nylig i Norge og forlangte at vi bygde flere eksportkabler. Statsminister Støre protesterte og sa at i Norge bestemmer vi. Men - jeg er redd makta rår.

EU vil nekte Norge å ha strenge sikkerhetsregler for flyvinger med arbeidere i Nordsjøen. For dette hindrer helikopterselskap i «snillere» EU-land i å delta i konkurransen. Norske myndigheter protesterer, og sier det er viktig med mest mulig sikkerhet, selv om det koster penger. Men - jeg er redd for at makta rår. Her også.

«Makta» bryr seg ikke om norske strømkunder i Farsund. Eller oljearbeidere i Lister. Den bryr seg bare om det «hellige markedet». Der pengene bestemmer. Og finansatletene rår.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind