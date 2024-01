Både toppledere – og lokalaviser – ivrer for mer penger til våpen. Først da kan vi i Vesten sove bedre. Akk ja.

På 1990-tallet gikk store amerikanske våpenprodusenter inn med hundrevis av millioner kroner i lobbyvirksomhet. De ville ha en politikk som ga eierne større fortjeneste. (New York Times 30.3.98). Og resultatet overgikk nok alle forventninger!

Vi, altså Vesten, står nå for over halvdelen av verdens militærutgifter. Det landet vi akkurat nå «kriger» med, Russland, bruker en knøttliten del av dette. – Så hvor mye mer penger bør vi bruke på innkjøp fra våpenfabrikkene? For å forsvare oss, og våre interesser mot resten av verden – tja, si det. Og hvor mye mindre skal vi bruke på fattigfolk i våre egne land?

Men noen sover nok bedre, til tross for at de må bære tunge pengesekker hele veien til banken.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind