Bygg ned mer natur!?

Vis mer

Frp ved Helge A. Njålstad fremmer dette synet i leserbrev i Lister24. Begrunnelsen er at det skaper mer tilgjengelighet, skaper arbeidsplasser og styrker økonomien. Særlig blir det bedre om det bygges flere hytter.

Deler delvis dette synet – men bare delvis. Skjærgårdstjenesten har bygd opp brygger og søppeldunker i Spinds skjærgård – og andre steder. Til glede og nytte for folk flest. Det er merket og ryddet stier i Farsund og Lyngdal. Til glede og nytte for folk flest. Både det offentlige – og privatfolk! – har lagt forholdene til rette slik at folk flest flere steder kan komme greit til sjø og hei.

Jeg tror derimot ikke at ei hytte eller to ved sjøen i Paradisbukta ville ha økt Farsundsfolks naturopplevelse. Antar at hytter ved sjøen rundt Einarsnes – og deres strategisk plasserte bord og stoler – ikke hadde gjort turen for folk flest bedre. Tviler på om alle i Spind og Herad setter like stor pris på privatisering av gamle badeplasser rundt om i tjønn og vann. Og jo - bygging av fritidsboliger langs Kvaviksanden ville ha ført til omsetning av mange, mange millioner kroner. Men det er ikke sikkert alle i Lyngdal hadde jubla.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid, Spind