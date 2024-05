Jeg vil ha en prosjektgruppe som arbeider for kjernekraftetablering. Gruppen organiseres som et AS, der kommuner, investorer og næringsliv kan investere i styringsgruppen. Det er en forutsetning at Agder fylkeskommune har aksjemajoritet.

Agder kan ta en nasjonal rolle innen kjernekraft, og bli en kraftproduserende supermakt.

Men vi må være ærlige, hvis vi ikke er mer ambisiøse eller handlekraftige enn vi er nå. Så vil vi tape til Rogaland eller Vestland.

Jeg har over lang tid arbeidet med en plan som gjør at vi kan bli Norges kjernekrafthovedstad. Det vil gi oss flere arbeidsplasser, høyere skatteinntekter og mer attraktive for bo og næringsetableringer. Jeg med min bakgrunn, erfaring, utdannelse og kunnskap om politiske prosesser ønsker å bygge et lag av dyktige folk rundt meg, som skal sikre Agders fremtid.

Jeg vil foreslå at Agder etablerer og gjerne leder en styringsgruppe som er organisert som et AS som arbeider for at Agder skal vinne frem som kjernekrafthovedstaden. Styringsgruppen kan ha lokal, regional og nasjonale politikere, de fremste kommunikasjonsrådgiverne, personer med erfaring fra regjeringsapparatet, Norsk Kjernekraft AS, olje og gassindustrien, og nyvalgte politikere fra Agder-benken etter 2025-valget.

Vi vil at vi går i dialog med selskap som lager og utvikler modulære kjernekraftverk, inviterer de til Norge. Vi må også ha som en klar forventning at fabrikkene som lager anleggene etablerer seg med kontor og ansatte i Agder. Slik som for eksempel National Oilwell har gjort.

Jeg mener at vi allerede nå må begynne å planlegge for hva vi skal gjøre så snart valget i 2025 avholdt.

De viktigste sakene for oss i i denne valgperioden er å ta en nasjonal rolle innen kjernekraft, utvikle infrastrukturen og skape arbeidsplasser.

Jeg har arbeidserfaring fra oljeindustrien innen prosjektledelse. Jeg har kunnskap om hva som skal til for at vi kan posisjonere oss.

Flere og flere kommuner er i en positiv prosess, og kjernekraft vil komme. Spørsmålet vi må avklare er om Agder skal ta en nasjonal rolle innen det nye industrieventyret.

Vi har alle muligheter for å lykkes, men det krever handling. Norsk Kjernekraft AS har allerede fått en avtale med en produsent som kan være klar til produksjon innen 2035.

Vi har alle muligheter for å lykkes, men det krever handling.

Norsk Kjernekraft AS har inngått avtale med DL Energy fra Sør-Korea om å etablere et kjernekraftverk på Vestlandet.

Jeg har studert økonomi i England, har godt nettverk i mitt tidligere hjemland, og jeg har som et klart mål at vi skal forsøke å få til en tilsvarende avtale med Rolls Royce i Storbritannia. Vi har alle mulighet for å lykkes, og Norge med vår enorme oljeformue er et attraktivt land å investere i.

For at dette skal kunne ha mulighet til å lykkes så er mitt forslag til videre plan: Det må settes av midler til å kunne etablere en slik gruppe med kunnskapsrike styremedlemmer som har dybdekunnskap innen kjernekraft, og handel med andre land om komplekse leveranser. Så må man etablere et tillitsforhold til britiske myndigheter, og Rolls Royce om en slik transaksjon. Hvilke krav må vi stille, og hvilke krav vil de stille.

Jeg ser for meg at det bør settes av inntil to-tre millioner årlig over en to-treårsperiode. Det må selvfølgelig være en forutsetning at private midler er en del av finansieringen rundt planleggingen.

Jeg har jobbet med mitt forslag lenge, og vet at det er gjennomførbart. Klarer vi å få dette på plass, så vil det skape tusenvis av arbeidsplasser, og nye næringsetableringer i Agder.

Jeg har til nå ikke sett noen andre planer som vil være like bra for Agder som min plan om etablering av kjernekraftverk. Jeg har sett det i andre steder i Norge, men ikke her.

NHO, LO, Å Energi og andre arrangerer seminar og møter om fremtidens energi, de snakker aldri om kjernekraft.

Flere og flere kommuner er interessert i kjernekraft, og Norsk Kjernekraft AS er rundt og besøker mange av Agders kommuner.

Jeg vil derfor be administrasjonen i fylkeskommunen i samråd med politisk ledelse etablere en slik prosjektgruppe for å posisjonere Agder som kjernekrafthovedsete.

Jeg har tro på at dette kan bli et av de beste prosjektene i Agders historie, lykkes vi med dette, så blir vi en attraktiv og populær landsdel, med bedre levekår og et bedre og mer inkluderende arbeidsliv.

Steinar Bergstøl Andersen,

Leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet

Agder fylkeskommune