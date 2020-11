Nå må storting og regjeringen skjerpe seg

Vis mer

Visste du at Norge er blant landene i verden som deler ut mest bistand, men vet du hva pengene går til? I 2019 dreier det seg om ca. 4.500 overføringer, og et budsjett på hele 37,7 milliarder norske kroner.

Det er også, fra Riksrevisjonen i flere rapporter, blitt rettet kraftig kritikk mot myndighetenes bruk av norske skattekroner i bistand. Bare så det er sagt med en gang: Disse milliardene vi jeg heller bruke på å styrke velferden for nordmenn i Norge, som sliter med ulike sykdommer og lave pensjoner.

Eksempel på dette sviket fra norske myndigheter er: Nei til ny og gratis kreftmedisin som virker — og nei til heving av minstepensjonen til norske borgere — som fortjener langt mer enn grunnløse asylsøkere og lykkejegere som kommer til Norge.

De store postene på det norske bistandsbudsjettet ruller ut milliarder av skattekroner til afrikanske land, som eksempelvis: Somalia, Nigeria, Mosambik, Sudan, Tanzania, Kongo og Uganda.

Noen eksempler på meningsløs prosjektstøtte: 1,3 millioner kroner er overført til den venstreorienterte organisasjonen Attac, som i den senere tid kanskje er mest kjent for sitt tunge engasjement for å hente migranter fra Moria-leiren i Hellas.

En million kroner til judotrening i Zambia, og en million kroner til kjønnsidentitetsopplæring i Bolivia.

En stor kampanje med norske million-investeringer i Vietnam, Romania og Palestina, og hvordan disse påvirket miljø og mennesker.

Fredrikstad kommune har også fått 2,7 millioner til over seks ulike prosjekter i Mosambik og Kenya til dans, musikk og sirkus. Pengene er gått til et prosjekt som kalles «Tuko Pamoja», som er et utvekslingsprogram hvor unge får mulighet til å utvikle ferdigheter innenfor musikk, dans og sirkus.

Ifølge NORAD, er dette prosjektet med på å styrke den kulturelle utdannelsen. Norad beskriver at judo-treningen i Zambia er brukt for å bygge trygge og aktive lokalsamfunn.

Videre har AUF, som plasserer seg godt ute på venstresiden, fått 445.000 kroner til å drive opplæring overfor det palestinske Fatah-partiet, om «likestilling og internt demokrati». Partiet Høyre FIKK 882.000 kroner for å styrke politiske partier på Vest-Balkan.

Dette er bare noen korte «streif», og toppen av bistands-fjellet med noen av eksemplene på de meningsløse 4.500 overføringene som ligger i bistandsbudsjettet for 2019.

Nå har jeg ikke sagt et eneste ord om at Kina, EØS og de fleste land i Midtøsten, også mottar milliarder av norske skattekroner hver eneste år.

Denne misbruken av norske skattemilliarder må stoppes nå - nok er nok!

Vidar Kleppe,

Fylkestingsrepresentant

for Demokratene i Agder