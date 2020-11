En varm og inkluderende juletid for alle

Da Erna Solberg og Bent Høie på en pressekonferanse tidlig i november oppfordret oss til å skjerpe oss slik at vi sammen kunne redde julen, ble jeg litt rørt. Så menneskelig og nært! Det var liksom ikke økonomien, men fellesskapet som stod på spill; å kunne komme hjem til jul og være sammen. Jeg visste jo at julen er viktig i kulturen vår, men det tok meg litt likevel.

En del av julestemningen er for mange også forbundet med kirken, julesalmene, kanskje også juleevangeliet. Denne tradisjonen og stemningen er i dag i ferd med å forflyttes fra kirkens julehøytid og ut til en videre kulturflate. Julekonserter tilbys gjennom hele adventtiden, og de kan være i teateret så vel som i kirken. Mange vil gjerne ha en stemningsopplevelse før jul, kanskje for ikke å slippe tradisjonen helt, ettersom de fleste ikke lenger går til gudstjeneste juledagene.

For barn og ungdom har skolegudstjenesten gitt en årlig og fast opplevelse av julens tradisjoner. Som tidligere prest har jeg selv forberedt slike gudstjenester med elever og barn fra skoler og barnehager, og vært med på å gjennomføre fine samlinger i kirken. Noen ganger har også foreldre med tilhørighet til Human-Etisk Forbund vært støttespillere, lojalt og raust. Oppfatningen om sure og sinte humanetikere er betydelig overdrevet.

Men humanetikere har år etter år tålmodig minnet majoritetskulturen på at skolegudstjenesten ikke fungerer som et inkluderende fellesskap. Å sette foten ned er ikke det samme som å være sur. Argumentet om at «ingen har vondt av å være med på en gudstjeneste» er derimot et dominant språk. Og et overkjørende språk kan som kjent provosere. Musikeren og multikunstneren Ivar Skippervold, som nå er prest, minnet i en kronikk for et par år siden om at en gudstjeneste forutsetter en menighet. En skole kan aldri være en menighet, hevdet han. Der er humanetikere og presten skjønt enige. Det er også derfor HEF ønsker å være så tydelige på skillet mellom en samlende skoleavslutning for alle, og et gudstjenestetilbud i kirken for dem som ønsker det.

Vi er mange som ønsker oss en jul med varme, lys og fellesskap. Det gjør muslimer, humanetikere, buddhister, agnostikere, ateister og kristne. Mange setter pris på tradisjoner.

Hadde det ikke vært fint å dele noen av disse? Kan ikke kirken invitere til julesangkveld før jul, en åpen og lavterskel invitasjon til å dele vakre salmer og fortellinger. Ikke bare høykulturelle invitasjoner som koster 450 kroner, men folkelige og nære arrangementer som er gratis. Om julen skulle være barnas tid, er det ikke da litt spesielt at kirken tilrettelegger for voksne konserter, men har lite å tilby barn og ungdom? Kanskje står skolegudstjenesten litt i veien for kirken selv? Er det ikke på tide å tenke nytt?

Erna Solberg og Bent Høie sin omsorg for julen peker mot at vi har noe å ta vare på. Nå tennes det millioner av lys, og vakre lysskulpturer dukker opp på torgene. Vi går i møte med mørketidslyset, vintersolverv, musikken og tradisjonene på nye måter. Jeg ville like å se kirkens budskap blomstre i kirkene, at menighetene delte av tradisjonene, og åpnet for musikk, lys og glede til alle som ønsker å ta del i det. At kirken eier en rik tradisjon i julen, det tror jeg vi er skjønt enige om. Men det er liksom å vite hvor grensen går for når noe blir påtrengende, og ikke lenger er et uttrykk for inkluderende fellesskap.

Og når vi snakker om inkluderende fellesskap, vet vi alle at vi samtidig snakker om noe større. For julen har i for lang tid vært for dem som er innenfor. Majoriteten har familie å reise hjem til, eller noen å feire sammen med. Inkluderende fellesskap er et stort ord og favner vidt. I år, i pandemiens år, gjelder det mer enn noen gang å gi innhold til disse flotte ordene.

Jeg vil utfordre kirken som har så sterke tradisjoner knyttet til julen: Flytt fokus fra de gamle tradisjonene som skolegudstjenester tilhører, til åpne, inviterende og inkluderende arrangementer og scener. I Kristiansand som jeg kjenner best, er saksofonen fra kirketårnet et nydelig eksempel, julekrybben til Bymisjonen på torget et annet. Spill tradisjonene ut, og la dem samtidig kritiseres. Noe tar vi vare på lenge, annet har sin tid.

Dagfinn Ullestad,

Styreleder for Agder regionlag,

Human-Etisk Forbund