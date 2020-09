Kraftskatten må endres

Mange vannkraftanlegg er nå overmodne for oppgradering, ikke bare her i Agder, men i hele landet. For å få til dette trengs en endring i skatteregimet for vannkraften.

Agder Energi er vårt felles eie her i landsdelen. Det er den fjerde største kraftprodusenten i landet, med en årsproduksjon på rundt 8 milliarder kilowattimer (TWh). Den rene fornybare vannkraften har vært grunnlaget for fremveksten av industrien som har skapt arbeidsplasser og bidradd til velferden vår. Skal vi klare det grønne skiftet, er vi avhengig av å forvalte vannkraften vår godt og utnytte denne ressursen best mulig.

Ifølge NVE kan utbedringer i eksisterende kraftverk gi mellom 5 og 6 milliarder kilowattimer (TWh) mer strøm. Det betyr opp mot 12.000 årsverk og 12 milliarder kroner i verdiskapning, og mulighet for tre milliarder kroner i økte skatteinntekter som følge av skatteendring. Det vil være et fremtidsrettet tiltak, når vi vet at vi skal elektrifisere Norge både på land og sokkelen.

Vi trenger mer grønn, fornybar energi. I dag er 50 prosent av vår energimiks fossil. Slik kan det ikke være i fremtiden. Vår vannkraft er unik, den er regulerbar, kan lagres og er fornybar. Verdiene som skapes tilfaller i all hovedsak fellesskapet. Kraftsektoren genererer distriktsarbeidsplasser og sørger for kompetansearbeidsplasser i hele landet. Vannkraft er grunnlaget for ny industri på Sørlandet.

For 50-60 år siden ble flere store vannkraftanlegg bygget ut rundt i landet. Mange av disse er nå desperat modne for utskiftning. Det er et stort feilgrep om vi som politikere ikke sørger for at rammebetingelsene for å gjøre de nødvendige investeringene er tilstede. Skattebetingelsene må gjøre det lønnsomt å oppgradere og utvide eksisterende vannkraftanlegg.

Vi håper at regjeringen i statsbudsjettet for 2021 kommer opp med en løsning som gjør at vi får maksimalt ut av anleggene som skal renoveres. Vi har et tidsvindu nå, fordi mange kraftselskaper skal gjøre langsiktige investeringsbeslutninger for anlegg som snart går ut på dato. Legger vi ikke nå til rette med gode rammebetingelser, kan det fort gå 50–60 år før neste mulighet.

Vår rene, fornybare og regulerbare vannkraft er kanskje den viktigste enkeltfaktoren for det grønne skiftet. Det er forutsetningen for etablering av mye ny virksomhet – det har vi sett i Agder i mange sammenhenger, sist i forbindelse med Morrow Batteries planer om batterifabrikk. Agder har som ambisjon å bli verdens første full-elektriske region. Det klarer vi ikke om vi ikke nå ser på rammebetingelsene. Blir dette lønnsomt – kan også Agder Energi oppgradere det de trenger.

Norunn Tveiten Benestad,

Høyre,

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Liv Kari Eskeland,

Høyre,

Energi- og miljøkomiteen

Elin Agdestein,

Høyre,

Finanskomiteen