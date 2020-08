Sparte liv er viktigere enn frihet på sjøen

Natt til søndag 16. august skjedde det nesten igjen, en båtulykke med fire ungdommer der rus var involvert. Båten gikk på et skjær ved Færøy utenfor Loshavn i Farsund. Heldigvis ble det ingen personskader denne gangen.

Det ble meldt fra om festing og høy hastighet på båten, både på formiddagen og kvelden, men politiet hadde ikke mannskap til å rykke ut.

Stortingsrepresentant Ingunn Foss fra Høyre var kritisk til politiets håndtering av saken, og mener det ikke kan bortforklares med manglende ressurser.

«– Derfor må vi samtidig spørre oss, hvordan kan vi unngå at slike ting skjer igjen, selv uten politibåt i Lister?», het det fra Foss.

For å forhindre rusrelaterte ulykker med fritidsbåter i fremtiden, påpeker Foss at tiden er inne for en reduksjon i promillegrensen. Dagens promillegrense for fritidsbåtførere er på 0,8.

15. januar i år var det høring på Stortinget i Næringskomiteen om «samhandling for betre sjøtryggleik». Her spilte MA – Rusfri Trafikk inn forslag om reduksjon i sjøpromillen fra 0,8 til 0,2. Vi mener det er et tiltak som er avgjørende for å nå Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, som også gjelder til sjøs.

Innspillet ble nedstemt av blant annet Foss sine kolleger i Høyre, da de mener det ikke er tilstrekkelig bevis på at rus tar liv til sjøs. Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mente en reduksjon i promillegrensen var å tukle med folks frihet. Realiteten er at friheten til Isaksen kan være ytterst kostbar for liv og helse.

Jo høyere promillen er, desto større er risikoen for at du gir blaffen i livreddende sikkerhetstiltak og overvurderer egne evner. 28 personer har mistet livet grunnet ruskjøring til sjøs de siste tre årene. Det utgjør 35 prosent av totalen (81). Videre er det ukjent russtatus på minst 19 omkomne i samme periode.

Politiet bekrefter at mange spekulerer i promillegrensa på 0,8, noe alkotestene viser når folk blir stoppet og kontrollert. Særlig på ettermiddag og kveld ser de at mange båtførere har høy promille, tett oppunder grensen. Flere ble i sommer bedt om å ankre opp i noen timer for å få promillen ned før de kunne kjøre videre.

MA – Rusfri Trafikk er glad Ingunn Foss deler vårt syn i saken – vi håper hun tar med seg våre ord i møtet med Monica Mæland og at friheten blir lagt til side. Trygg ferdsel og sparte liv er tross alt viktigere.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen,

Generalsekretær MA – Rusfri Trafikk