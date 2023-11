I torsdagens utgave av Lister kunne vi lese at full nedstengning av aluminiumsverket på Lista vurderes som et reelt alternativ av Alcoa Norway og dets eiere. Grunn: Høye strømpriser og bortfall av CO2- kompensasjon. Og det nedleggelse av Farsund kommunes største arbeidsplass med i overkant av 270 ansatte. Dette i stor grad takket være EØS-avtalen.

Fri flyt av varer og tjenester kan som vi ser, føre til så mangt. Også død for selveste ryggraden i norsk industri, som trenger langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris. Norges nest største eksportnæring er nemlig kraftkrevende industri med 11.000 arbeidsplasser fordelt på 25 bedrifter spredt landet rundt. Alcoa på Lista er en av dem.

EU vil sikre seg at strømmen passerer fritt over landegrensene. Og her følger Norge med på lasset. De høye strømprisene vi har opplevd i den senere tid, er et direkte resultat av EUs energipolitikk. De som ikke har skjønt det, har sovet i timen.

Som kjent gav høyesterett nylig staten medhold i at Stortinget kunne avstå suverenitet til EU uten tre fjerdedels flertall. Dette da Stortinget vedtok EUs tredje energi-pakke i 2018. Det er denne energi-pakken som har vist seg å bli en ulykke for norske husholdninger og industri.

Tenk så har Høyesterett konkludert med at suverenitetsavståelsen var lite inngripende. Underlig, ikke sant? Har ikke norske hjem og foretak fått betydelig mindre å rutte med siden den gang?

Organisasjonen Nei til EU trapper opp kampen mot EUs fjerde energi-pakke som er i emningen. Her er det satt enda mer presise krav som hindrer reguleringen av kraft-eksporten. Og ACER har fått utvidet sine fullmakter! Med andre ord: Mer makt over strømmen til EU.

Vi trenger å ta nasjonal kontroll over strømmarkedet! Og fortsatt å verne om Grunnloven og folkestyret. Norge har en avtalefestet rett til å avvise at nye EU-regler tas inn i EØS. Og vi kan forhandle disse destruktive reglene ut av EØS-avtalen.

Nei, best av alt- skrote hele avtalen!

Turid Qvale