For ei stund siden vedtok de unge i Fremskrittspartiet at statens oppgaver må krympes. Sykehus skal ut på anbud. Offentlig helsevesen bør bare være det mest grunnleggende. Folketrygda bør fjernes. – Og de rikeste skal betale mindre skatt. (Aftenposten 28.4.22).

Dette er ønskene til disse politikerne. Vi kan stemme på dem om vi ønsker å fjerne gratis sykehusbehandling. Eller vil å redusere en del pensjonister til fattiglemmer. – La gå at de samtidig åpner for at folk i et økonomisk uføre kan selge ei nyre for å berge seg og sine.

Så er det deg og meg da. Vil vi sette pris på å miste folketrygd? Og samtidig møte et amerikanisert helsevesen? – Vi skal også miste feriepengene, den lille gleden glemte jeg jo å nevne! (Nrk 7.5.24)

- En gammel pensjonist som meg vil nok ikke trives med det. Men det blir et bra system for pengene til finansatletene våre, og det er jo godt noen tenker på dem.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind