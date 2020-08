Stå på, Arnt!

Ordfører Arnt Abrahamsen sa nylig at koronasituasjonen i Oslo gjorde at man burde være forsiktig med reiser dit.

Lister24 skriver i en leder at ordføreren burde konsentrere seg om smittevernet i Farsund.

Gine H.Z. Tenden skriver i samme avis at hun, på landsdelens og Farsunds vegne, er flau over Abrahamsens utspill. I tillegg observerer hun, nok med rette, at folk i kommunen vår tar stadig lettere på smitteverntiltak.

Myndighetene sentralt har gitt mange signaler på at faren er over. Da må man ikke bli overraska over at folk tror på dem. Enten det er utepils, feriefester – eller oppførsel i butikker.

Jeg tror regjeringa har bomma med styringa av koronapolitikken den siste tida.

Da er det absolutt på sin plass at lokale politikere – som Abrahamsen – kommer med sine råd om innstramming. Også om reiser.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind