På tide å snu!

Etter den siste tid oppblomstring av Covid-19 er det viktig at vi alle tar vårt ansvar i denne store dugnaden. Vi må få bukt på viruset å håpe det kommer en vaksine fortest mulig så vi kan gå tilbake til en normal hverdag som mulig. Det ser dessverre ut som dette kan ta tid. På mange måter har vi alle nok lært noe av dette spesielle halvåret. Mange har oppdaget at vi har et vakkert land som mange av oss har feriert i. Ja, vi er heldige i Norge som har et så vakkert land. Og vi er heldige i Norge som har et land som har hatt økonomi til å ta de store økonomiske tapene for mange av bedrifter og innbyggere i landet. Arbeidsledigheten er mye mindre enn fryktet. Økonomien er økende igjen. Mindre dødsfall generelt i landet vårt.

Vi i Farsund har vært heldige med liten smitte, selv om vi hadde en bratt kurve i begynnelsen av pandemien. Her har Farsund kommune jobbet veldig godt og innbyggerne i kommunen vår har tatt ansvar å fulgt smitterådene som er gitt fra FHI. Kunne nevnt mye mer som er positivt - så ja vi er og har vært heldige!

MEN nå er det på tide at myndighetene innser at stenging av serveringssteder ved midnatt har vært en tabbe. I dag kom FHI med tall som viser at dette har slått helt feil ut i forhold til det som var ventet. Rapporten viser at 9 prosent av de smittede mener de ble smittet på serveringssteder og hele 20 prosent viser at de smittede mener de ble smittet på hjemmefester. Daglig ser og hører vi om dette. Dette viser at smitte reglene blir mye lettere å overholde i kontrollerte former som serveringssteder bestreber å holde. Selvfølgelig skal serveringssteder ta hensyn til smittevern og overholde reglene som gjelder.

Det vi kan risikere er en haug med konkurser om ikke forbudet opphører. Og sist med ikke minst er det snakk om mange arbeidsplasser går tapt.

Fjellvettregel nr 8 sier: VEND I TIDE - DET ER INGEN SKAM Å SNU!!

Ingrid Williamsen,

Gruppeleder Farsund Frp