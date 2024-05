I det mye omtalte reviderte nasjonalbudsjettet ble det gjort en rekke tiltak for å minske forskjeller og for å øke sikkerheten ved styrking av toll, politi og forsvar. Ikke minst ble det også gjort grep for å styrke økonomien til såkalte skattesvake kommuner. Farsund, Lyngdal, Flekkefjord, Kvinesdal og Hægebostad er blant disse kommunene. Til sammen vil disse fem kommunene få mer enn 33 millioner mer å rutte med. Dette er et løft som spenner nesten samtlige Lister-kommuner!

Med disse midlene kan offentlige tilbud kraftig bedres og vi kan styrke skole alt fra skole, helse, kultur eller vann og avløp for den saks skyld. Poenget er at kommunene kan bruke disse pengene på det de trenger mest. At kommuner kan bruke pengene på det de trenger er selve essensen i kommunalt sjølråde, en kjernesak for Senterpartiet.

Farsund kommune vil få i overkant av 7,2 millioner kroner mer i året. Jeg håper inderlig, og vil jobbe hardt for, at disse pengene blir brukt til og på å bedre forholdene til våre barn, eldre, syke og de hverdagsheltene som jobber med dem. Dagens posisjon har allerede brukt fem millioner på å gi alle som eier bygg i Farsund kommune noen hundrelapper mer i året å rutte med – på bekostning av skole- og omsorgssektoren.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har styrket vår kommuneøkonomi, så det har noe å si hvem som sitter i regjering, og det har noe å si hvem som styrer i kommunene. Nå må vi virkelig kjempe for at disse 7,2 millionene blir brukt på de som trenger det mest, i skole og i omsorgssektoren.

Kenneth E. Løland,

gruppeleder i Senterpartiet Farsund