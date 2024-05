Ordfører i Lyngdal har nektet Lyngdal Pride å benytte kommunens flaggstang for å markere sitt Pride arrangement den 15. juni i år.

Dette oppleves svært urimelig for oss i Arbeiderpartiet og vi vil forsøke å samle inn underskrifter fra 1/3 av kommunestyrets representanter slik at denne saken kan bringes inn for kommunestyret den 1. juni.

Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger ble endret i 2021 og gjorde det mulig for kommuner å si ja til spesielle arrangement slik at dette ikke er i strid med lovverket.

Vi syns det er skuffende at ordfører velger å si nei til et så flott arrangement som Lyngdal Pride har lagt opp til. I fjor var det svært mange av Lyngdals innbyggere som deltok. Det var fine taler og tog i byen vår der både politikere og barnefamilier deltok. Arrangementet var ikke støtende i sin form slik en har sett i enkelte andre byer. Lyngdal Pride maktet å sette inkludering, mangfold og likestilling inn sin rette sammenheng og belyste de vanskelige og tøffe utfordringer som mange har opplevd og fortsatt opplever i vår egen kommune.

Alt for mange lever i skam og fornedrelse fordi de har en annen seksuell legning enn andre og deres liv er sterkt preget av andres fordømmelse – noen får høre det med rene ord, andre opplever den tause fordømmelsen - ofte er den like vanskelig å takle.

Nettopp den stilltiende fordømmelsen og mangel på anerkjennelse fra samfunnet, kan vår egen kommune ta avstand fra ved å bruke sin egen flaggstang og la Pride-flagget blafre den 15. juni – det er det minste vi kan bidra med for å støtte de mange som sliter.

Dersom en tredel av kommunestyrets representanter kan samles om et krav til ordfører om å få denne saken satt opp på sakslisten på førstkommende kom styremøte, kan ordførers avgjørelse endres.

Men det vil fortsatt kreve et flertall. Som politiker vil det for min del legge et slør av skuffelse over Pride-feiringen i Lyngdal om dette forslaget vil bli stemt ned. Det handler tross alt om at vi politikere som representerer kommunen skal støtte opp om noe så grunnleggende enkelt som at folk skal kunne få lov til å være seg selv.

Eivind Arnt Husøy,

Gruppeleder

Lyngdal Arbeiderparti