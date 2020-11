Etterord til valget

Det er blitt sagt at man ikke vet hva kjærlighet er, før det er borte. Det samme kan sies om et godt styresett. Dette kan forklare følelsen av lettelse og håp etter valget av Biden/ Harris. Jeg er selv svært fornøyd med resultatet.

Det som har imponert meg mest i de utallige timene jeg har tilbrakt foran valgnyhetene, er at vi har fått bevis på hvordan et sant demokrati virker. Opptellingen fra fylke til fylke, stat til stat, har fungert til tross for ulike valgordninger i de forskjellige statene. At opptellingen av stemmer fikk nødvendig tid og åpenhet, har forsikret alle observatører om at det har foregått på en uhildet og rettferdig måte.

Jeg antar at både diktaturer og demokratiske bevegelser over hele verden har fulgt nøye med på dette valget. Og valget har vist seg å være et levende forbilde for demokrati.

Jeg er igjen glad for å være amerikaner. La oss nå se hva Joe og Kamala kan gjøre for å begynne å få ting på rett kjøl.

Stephen Collett