Tømmes for lokale representanter?

Etter at Agder-benken på Stortinget inneværende periode har hatt rekordstor representasjon fra Lister-regionen, kan ståa bli en helt annen etter valget i 2021. For tiden er tre av ti sørlandsrepresentanter fra vår region. Både Hans Fr. Grøvan (KrF) og Ingunn Foss (H) fra Lyngdal, og Gisle Meninger Saudland (Frp) fra Flekkefjord har markert seg - på ulikt vist. I perioder har også kvindølene Odd Omland (Ap) og Per Sverre Kvinlaug (KrF) vært inne som vararepresentanter. Nominasjonsprosessene er helt i startgropa. Men det er risiko for at Lister-representasjonen i landets nasjonalforsamling kan få en solid dupp etter neste stortingsvalg.

Den mest åpenbare striden finner i Fremskrittspartiet. Fylkespartiet synes å være ganske delt om hvem som bør bli toppkandidat i Vest-Agder valgdistrikt. Gisle Meininger Saudland ønsker å fortsette, men blir utfordret av Mandals tidligere, karismatiske ordfører Alf Erik Andersen. Sistnevnte var statssekretær i justisdepartementet i noen få uker før Frp gikk ut av Solberg-regjeringen. Han rakk å gjøre seg bemerket med å motta både lønn for denne jobben og etterlønn som ordfører. Saken skapte stor medieoppmerksomhet, men den synes å være glemt nå i fylkespartiet. Både Andersens eget lokallag i Lindesnes og flere i lokallaget i Kristiansand har ifølge Fædrelandsvennen signalisert støtte til mandalitten. Saudland har bred støtte i Lister-regionen. Spørsmålet er om det er nok.

Også Høyres Ingunn Foss har signalisert at hun gjerne tar fire nye år på Stortinget. Høyre-politikeren fra Lyngdal ble valgt inn på Stortinget i 2013, og er nå inne i sin andre periode på Løvebakken. Får hun fornyet tillit fra fylkespartiet vil hun trolig være regionens sikreste kort i neste fireårsperiode. Men nominasjonsprosessen skal kjøres først, og der kan ting alltid skje.

Hans Fr. Grøvan har vært den mest markante og synlige av sørlandspolitikerne denne perioden. Han signaliserte først at han trekker seg fra rikspolitikken frivillig for å gi førsteplassen til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og unngå bråk om sedvanen om å ha en kvinne på andreplass. Etter å ha fått klare oppfordringer fra lokalpartier i Lister-regionen, har han nå åpnet for å vurdere en ny periode. Det blir i så fall på andreplass. Med den oppslutningen KrF har hatt i det siste, er det langt fra sikkert at han blir valgt inn igjen. Vi går en spennende nominasjon og påfølgende valgkamp i møte.