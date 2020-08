Heller test enn skam

Regjeringen og helsemyndighetene har sine koronatiltak under løpende vurdering og jevnlig justering. Naturlig nok kan det bli debatt om fremdriften i både innføring og opphevelse av enkelte tiltak. Men under sin pressekonferanse sist fredag understreket helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog at de grunnleggende smittevernrådene er uendret; håndhygiene, avstand, antall, osv.

Når smittetilfellene nå viser en økning igjen, er unektelig en hovedårsak at ikke alle følger rådene. Og hva gjør vi med det? Det er gjenåpnet for reiser til «grønne land» og til deler av Sverige, samtidig som unødige reiser frarådes. For Sydenturer, storbyferier og harryhandel innebærer fortsatt en smittefare.

Da risikerer de utenlandsreisende å få sine pass påskrevet på sosiale medier, der begrepet «skam» stadig finner nye anvendelsesområder. Sinne og hets - med caps lock eller normalskrift – toppes ofte med et krav om å føle «reiseskam». Eller «koronaskam» for brudd på smittevernreglene generelt, som en parallell til klimakampens «flyskam» og «kjøttskam». Tidligere klimaminister Ola Elvestuen (V) møtte disse skammekravene med en appell om å stole på folks evne til å ta bevisste valg - og en advarsel mot «for mange moraliseringsdiskusjoner».

Oppgjør som dette har seige tradisjoner. Å ville skambelegge rusmisbrukere og overvektige inngår i eksempelsamlingen. I sin tid kunne tuberkulose medføre det samme, for ikke å snakke om kjønnssykdommer eller ureglementert graviditet. Skam kan nok i utgangspunktet sees som et element i så vel sjels- som samfunnslivet, selv om man skal bla seg ganske langt nedover på søkeordet før det dukker opp noe som ikke handler om en prisbelønt NRK-serie.

Historisk sett fungerte skam også som et maktmiddel for presteskap og andre autoriteter, noe samfunnet har holdt oppgjør med. Å gjeninnføre dette maktmiddelet i kommentarfeltene er ingen god idé. Heller satse på folks ansvarsbevissthet og sunne fornuft. Selvsagt er det frustrerende for den som har ofret mye under koronaen å se at noen gir blaffen. Men «skampropaganda» kan føre til at folk som frykter for å være smittet, lar være å ta testen. Da gir skam, som Høie påpeker, viruset best forutsetning for å spre seg.