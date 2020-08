Vekker bekymring, men det er håp

Vis mer

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig offentliggjort en befolkningsfremskriving. For Lister-regionen er det nedslående lesning. Dersom prognosen slår til vil regionen totalt sett ha 871 færre innbyggere ved inngangen til 2050 enn i januar i år. Frafallet vil være dramatisk stort både for Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal med henholdsvis 634, 491 og 432 færre innbyggere. Vekst-senteret Lyngdal er en god motvekt. Det er ventet at de vil ha 11.172 innbyggere i 2050 - 807 flere enn i år.

For Lister-regionen totalt sett er dette bekymringsfullt. Farsund-ordfører og leder av Lister interkommunale politiske råd, Arnt Abrahamsen, betegner SSB-tallene som «dramatisk for hele regionen». Tallene tas på største alvor. Abrahamsens fetter og ordførerkollega Jan Kristensen i Lyngdal er naturlig nok tilfreds med at det ventes vekst i egen kommune. Han tror SSB tar feil i sine beregninger og viser til mulige nyetableringer som er på trappene.

Det er å håpe at Kristensens bemerkning er riktig. Og mye tyder på at det vil bli skapt nye arbeidsplasser. Det jobbes nå knallhardt for at Morrow Batteries skal legge sin gigafabrikk til Lista. Skulle det slå til, er det snakk om opp mot 2.500 arbeidsplasser fra 2026 og 200–500 allerede fra 2023. SSBs prognose vil i så fall smadres fullstendig. Men det er tøff kamp om Morrow-beinet. Ikke minst er konkurransen knallhard fra flere kommuner øst i det nye Agder-fylket.

Om Farsund og Lister skulle tape på målstreken i kampen om batteriproduksjonen, er det likevel håp om en positiv utvikling i arbeidsmarkedet. Det jobbes hardt for å utvikle blå næring flere steder i regionen. Barings landbaserte oppdrettsanlegg i Lundevågen, som nå konkretiseres i fremlagte planer, vil på sikt kunne trenge 100 ansatte alene er det uttalt. Ved flyplassen på Lista jobbes det med flere prosjekter parallelt med batterifabrikken. Både datalagring, biogassanlegg og fiskeoppdrett er kjente tanker. Og det er også snakket halvhøyt om andre, svært spennende «storfisker». Situasjonen ser heldigvis ikke så beksvart ut som SSB-tallene kan indikere.

Nøkkelen er - som ordfører Abrahamsen helt riktig påpeker - å kunne tilby arbeidsplasser som kommende generasjoner vil ha. I tillegg må infrastruktur og gode tjenester for de som eventuelt skal bosette seg i regionen på plass. Skulle batterifabrikken havne her, må det arbeidet intensiveres raskt og drastisk. Og uansett må det jobbes svært aktivt med dette om man vil tiltrekke seg nyetableringer. For nye arbeidstakere og deres familier skal både bo, gå på skole, ha et bra fritids- og kulturtilbud, helsetilbud og ikke minst utsikter til en verdig alderdom. Og kommer det tunge aktører må det gjøres mye med veinettet.