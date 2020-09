Imponerende og velfortjent

Vis mer

I en alder av 27 har psykolog Maria Abrahamsen Østhassel fra Farsund allerede gjort seg sterkt bemerket i egne faglige kretser. Farsund kommune var kloke nok til å ansette henne som kommunepsykolog i mars i år. Det lot henne samtidig få bruke sin ungdommelige kreativitet og kompetanse på sosiale medier i sitt virke. Resultatet ble Instagram-kontoen #psyktdeg der den unge psykologen siden april har spredd viktige meldinger om sitt fag blant annet ved hjelp av humor. Både mediet og formen appellerer mest til ungdom, men også mer godt voksne følger den lokale psykologen for å få med seg hennes snutter om menneskers psyke som kan være til hjelp i hverdagens strev og mas.

Psykologen har på mange måter blitt Lister-regionens egen svar på Helsesista - og når et publikum langt ut over det rent lokale. Kontoen hennes har i skrivende stund over 6.400 følgere. Og den vokser stadig. I starten har den vært en del av hennes kommunale virke. Men nå har den jobben blitt fylt med så mye annet at #psyktdeg blir et frivillig arbeid hun skal bedrive på fritiden. I juni ble det også kjent at kommunepsykologen skriver bok med tipsene og rådene hun har delt på sosiale medier. En egen podkast er også på trappene.

27-åringens virke er altså lagt merke til. Så mye oppsikt har hennes stunt mot ungdommen vakt at Psykologiforeningen i sist uke valgte å gi henne den prestisjetunge Åse Gruda Skard-prisen. Prisen henger høyt. Den deles ut som en anerkjennelse til en eller flere psykologer som bidrar til å gjøre psykologisk budskap tilgjengelig og til nytt for folk flest. Prisen ble innstiftet i 2005 i anledning hundreårsdagen til Norges aller første mediepsykolog, Åse Gruda Skard. Ikke rart at den lokale kommunepsykologen var stolt da hun mottak prisen på Oslo Kongressenter torsdag kveld. Å bli hedret i den legendariske psykologens navn er stort. Og hun er i godt selskap. Tidligere prisvinnere er svært meritterte og profilerte innen fagfeltet.

At et ungt menneske med solid kompetanse og kreative evner gjør seg bemerket på denne måten, bør være en inspirasjon for andre - uavhengig av fagkrets. Vi slutter oss til gratulantene. Prisen er velfortjent!