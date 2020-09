Sammen for gigant-etablering

Søknaden til Morrow Batteries om å legge den gigantiske batterifabrikken til Lista Renewable Energy Park AS er nå sendt. I løpet av september skal selskapet, som eies av blant annet investor Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi, bestemme seg for hvor gigantetableringen skal lokaliseres. Kampen om beinet er hard. Det eneste som er sikkert er at fabrikken, som kan gi svimlende 2.500 nye arbeidsplasser, skal etableres i Agder. Fædrelandsvennen listet lørdag opp hele 17 interessenter/ områder som kan være aktuelle. De fleste er øst i fylket. De tøffeste konkurrentene er trolig Støleheia i Kristiansand og Sørlandsparken øst i Lillesand. Men aktørene på Lista og Farsunds ordfører Arnt Abrahamsen er nesten sikre på at de er med videre når «finalistene» skal plukkes ut.

Det er all grunn til å være optimister på flyplasseiernes og kommunens vegne. Stein på stein har Helge Mikalsen og hans kompanjonger bygd opp en næringspark som allerede i dag huser et titalls små og mellomstore bedrifter. Det har også blitt jobbet aktivt med å tiltrekke seg ny virksomhet. Før nyheten om Agder-etableringen av gigantfabrikken til Morrow Batteries slapp, var det datalagringsanlegg som fikk mest oppmerksomhet. Stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan har blant annet sagt at prosjektet kan gi Lister og Sørlandet et lite industrieventyr. I tillegg er det også snakket halvhøyt om at det jobbes med andre spennende prosjekter dersom denne «storfisken» skulle glippe av kroken. Nå antyder flyplass-sjefen også at det arbeides med å gjøre Farsund lufthavn, Lista operativ igjen.

Lista-alternativets største fortrinn er god plass, vann og krafttilførsel som vil komme på plass gjennom den planlagte kabelen fra kraftknutepunktet i Lundevågen. Og man er allerede godt på vei med å få på plass en regulering av området. Og ikke minst: Det er en samlet region som står bak ønsket om at denne etableringen skal legges til det tidligere flystasjonsområdet. Samtlige ordførere i Lister støtter opp. Kommunene har engasjert konsulentfirmaet First House til en prislapp på en halv million kroner for å lobbyere for dem. I tillegg står også regionens næringsliv med. At Mikalsen & co. har knyttet til seg industriveteranen Per Gunnar Andersen fra Flekkefjord på eiersiden, kan vise seg å være en genistrek. Det tilfører en kompetanse og tyngde som kan bli helt avgjørende når valget skal tas.

For Lister vil en etablering være av vital betydning for utviklingen av en region med nedadgående befolkningskurve. Det er et argument som forhåpentligvis både etablererne - og ikke minst viktige påvirkere blant annet på fylkespolitisk nivå - tar med i betraktningen. Alt trenger ikke ligge rundt Kristiansand.