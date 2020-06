Nå må regionen stå sammen

Vis mer

Farsund kommune og Lista Renewable Energy Park AS, med Helge Mikalsen i spissen, er med i finaleheatet om å lande den planlagte batterifabrikken til Morrow Batteries. Det snakkes høyt om at det er inntil 2.500 arbeidsplasser som står på spill. Det vil i så fall være en etablering som hverken Lister-regionen eller Sørlandet har sett maken til. Det vil selvsagt skape store ringvirkninger for hele landsdelen. For Lister-regionen vil det ha enorm betydning - både for sysselsetting i den eksisterende befolkningen, men selvsagt også for befolkningsvekst i form av tilflytting av arbeidskraft. Vi snakker her om en etablering som langt overgår det Farsund opplevde da Lista aluminiumsverk ble etablert i Lundevågen i 1971.

Parallelt mens det nå jobbes strategisk med å lekre seg for selskapet og dets eiere med investor Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi i front, må man nå faktisk også begynne å ta høyde hva en slik etablering betyr rent praktisk. Ny infrastruktur må i så fall på plass - både for selve fabrikken, men også for de som skal jobbe der. Regulering av nye veier, havneområder og boligfelt må ha høy prioritet. Og så må man eventuelt ta høyde for utvidelse av både skoler og barnehager. Disse tankene har man allerede begynt å jobbe med, ifølge Farsunds ordfører, Arnt Abrahamsen.

Lokaliseringskampen står nå mellom Lista på den ene siden og tre steder i tidligere Aust-Agder på den andre; Eydehavn, Tvedestrand og Froland. Støleheia i Øvrebø er blitt nevnt, men der har man allerede meldt seg ut. I stedet kommer nå Sirdal-selskapet Tonstad Datapark AS inn fra sidelinjen. Tidligere restauratør Tore Knapskog fra Farsund står i bresjen der som gründer og styreleder. Overfor avisen Agder lanserer han industriområdet på Ertsmyra som en outsider i kampen om batterifabrikken. Ubegrenset tilgang på strøm, naturlig luftkjøling og et stort anleggsområde skal være fortrinnene der.

Sirdals ordfører, Jonny Liland, omfavner selvsagt initiativet. Han bryter dermed med hva et enstemmig ordførerutvalg i Lister har blitt enige om, nemlig å stille seg hundre prosent bak Lista. At anlegget ved flyplassen er regionens eneste alternativ, er en nødvendig forutsetning for å vinne lokaliseringskampen mot alternativene øst i fylket. Alle andre «kuppforsøk» i Lister bør derfor slås ned umiddelbart av den politiske ledelse i de respektive kommunene.