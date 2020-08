Klasseskille med korona

Lister-regionen har de siste dagene fått sine tre første nye smittetilfeller av korona siden i vår. En lyngdøl som kom hjem fra Polen, samt to ukrainske arbeidere på ett av opplagsskipene i Rosfjorden er smittet. Lindesnes kommune har samtidig registrert sju nye tilfeller de siste dagene, og dryppvis kommer det meldinger om smittekolonier fra over hele Norge. Til forskjell fra pandemiens inntog i mars er denne bølgen tatt imot med langt mindre drama, selv om regjeringen forsøker å skremme befolkningen.

Unge voksne med behov for et sosialt liv får skylden for spredningen nå. Likevel er det ingen grunn til å tro på en ny og dramatisk nedstengning selv om regjeringen snakker om at god oppførsel handler om liv eller død. Regjeringen advarer om at landet kan bli stengt - igjen. Er nå det så sikkert? Helseminister Bent Høie fleipet om enmetersregelen på regjeringens pressekonferanse tirsdag. På spørsmål fra en journalist humret statsråden om at tror man forelskelsen holder hele pandemien, er det greit å bryte en-meteren. Tror man forelskelsen er over samme kveld, bør grensene holdes. Fleipen er en symboltung understrekning om at pandemien er under kontroll.

Mye er glemt siden en million mennesker er døde av korona og 20 millioner mennesker er smittet. Forklaringen kan være at Norge er trygghetens høyborg. Arbeidslivbarometeret lages av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra fagforeningen YS. Ferske funn viser at for de med lang utdanning og høy lønn har nok den største endringen vært at de må jobbe hjemmefra. For en god del i denne gruppen har krisen medført at de har fått mer å gjøre. De jobber trygt i det offentlige, banknæringen eller med telekom.

Ansatte i bransjer med mange permitteringer som følge av koronapandemien er mest bekymret for å miste jobben: Reiseliv, hotell, restaurant og serveringsbransjen, varehandel og butikk, forretningsmessig service, media og PR. Også mange innen industri/ teknikk og bygg og anlegg har samme bekymring. De foreløpige funnene viser at de med kortest utdanning og lavest lønn i størst grad sliter med å følge myndigheters råd for fysisk distansering og reiserestriksjoner. Den generelle frykten for å miste jobben er likevel ikke sterkere enn at seks av ti arbeidstakere nekter å flytte på seg for å få ny jobb.

Norsk offentlighet skal selvsagt være opptatt av å begrense smitte og unngå nye dødsfall fra korona. Men endringene på en bredere front, som pandemien har ført med seg, krever like stor innsats å bearbeide. Klasseskillet som Norge helst ikke snakker om, har blitt forsterket.