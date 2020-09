Festival mot strømmen

For 22. år på rad har folkemusikk fra Agder og landene og områdene rundt Nordsjøen preget bybildet i Farsund. Etter 21 år som Nordsjøfestivalen - noen år med undertittelen «Sailors Wake», har festivalledelsen endret navn for å gi en mer internasjonal appell. Men innholdet og det intime preget på Farsund Folk Festival, som festival-veteranen nå heter, er fortsatt det samme. Heldigvis er evnen til fornyelse noe som ikke bare materialiserer seg i et navneskifte. Det preger også programmet og innholdsmessige.

På mange måter er Farsund Folk Festival en festival som går mot strømmen. Det finnes fantastisk mye vakker folkemusikk. Og noen artister innen sjangeren har også evnet å nå ut til større masser. Men det er ikke den musikken som kommuniserer bredest ut. For mange er det fortsatt en sær musikk som er forbeholdt P2-lyttere og en engere krets ellers. Så arrangerer heller ikke ildsjelene bak festivalen dette for å skape en kommersiell suksess. For dem er det uttalte målet å gi publikum fantastiske opplevelser med topp artister og samtidig være en møteplass og en nettverksarena nettopp for disse artistene. Takket være festivalledelsens utrettelige arbeid, har mange i Farsund, Lister-regionen og omegn fått ørene opp for hva folkemusikken kan by på. For det er de blitt hedret med både fylkeskulturprisen og den kommunale kulturprisen. Vel fortjent.

Årets festival var også motstrøms av andre grunner. Etter at koronapandemiens bølger for alvor slo inn over landet i mars, har vilkårene for å arrangere kulturarrangementer og konserter blitt helt forandret. Mange festivalarrangører - også flere lokale - la inn årene i sommer. Men Farsund Folk Festival valgte å ta det som en utfordring. Trolig var det også motivert av at ett års opphold trolig ville skade kontinuiteten i arbeidet og muligheten til å holde den viktige festivalen i live. Uansett: Det ble festival. Og det med flere nyskapinger. Torsdagens musikalske vandring på Farsunds byfjell Varbak var magisk - og skal bli enda større neste år. Søndag strømmet dessuten både små og store til Nordberg Fort for å delta på familiedagen. Også det et arrangement som fristet til gjentakelse.

Smitteverntiltakene har blitt holdt i høysetet gjennom hele langhelgen. Arrangørene har vist at det er mulig. De skal ha all honnør for at de turde å satse - og ikke minst for vel gjennomførte festivaldager.