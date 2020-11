Muligheten i «koronatåka»

Koronapandemien har dessverre festet et nytt, klamt grep om våre lokalsamfunn. Fredag ettermiddag ble et stort, nytt smitteutbrudd kjent i Lyngdal. Covid-19-viruset har spredd seg i en rumensk pinsemenighet som helgen i forveien holdt flere samlinger i menighetslokalet Betania som de leide. Ifølge både menighetens ledelse og kommunelege Henriette Pettersen ble smitteverntiltak gjennomført. Reglene som da gjaldt ble overholdt, selv om de «har tøyd strikken langt», ifølge sistnevnte. Uansett ble mange smittet.

Søndag besluttet Lyngdal kommunes smittevernsteam at alle de 150 personene som hadde vært på ett eller flere av møtene, ble definert som smittet. De måtte alle i isolasjon. Dette for at de berørte kommunene skulle få mer kontroll på smittesporingen. Samtidig ble en rekke skoler og avdelinger i barnehager stengt både i Lyngdal og nabokommunene.

Det har vært - og er til dels fortsatt - en kaotisk og uoversiktlig smittesituasjon etter utbruddet. I skrivende stund er smittetallet stigende, og man venter på svar på en mengde tester. Språkbarrierer og kulturforskjeller har dessuten gjort situasjonen ekstra utfordrende. Kommuneledelsen måtte blant annet bruke tid og krefter på å overbevise foreldre om at barna deres måtte testes. Flere nektet. Noen truet sågar med å politianmelde kommunen. Enkelte av dem som ble satt i karantene begynte også å «forhandle» om karantenetiden. Kommunen varslet tidlig at de også ville politianmelde en smittet, ung mann som hadde brutt isolasjonskravet. Dette gikk de senere tilbake på. Men kravet om at man må overholde retningslinjene er det nå satt to streker under - med nye anmeldelser som «riset bak speilet». Dette budskapet synes nå heldigvis å være både mottatt og forstått.

På sosiale medier har debatten gått hett for seg etter smitteutbruddet. Enkelte har gått over streken når de har kommet med sine karakteristikker. Landets statsminister, Erna Solberg, er blant dem som har reagert. Hun advarer mot økende smittetrakassering mot personer med innvandrerbakgrunn. Vår øverste politiske leder har selvsagt rett i at de som er smittet ofte ikke kan noe for det selv. Utbruddet i Lyngdal er intet unntak. Ingen av oss har rett til å dømme andre i den rådende situasjonen. Som nevnt tidligere i denne spalte: Man blir ikke smittet av «noen», man blir smittet av covid-19. Viruset rammer blindt. Det er like vondt for de av våre «nye landsmenn» som nå er rammet, som for kormedlemmene i Farsund og deres nærmeste. Vis derfor folkeskikk. I «koronatåka» har våre lokalsamfunn nå muligheten til å vise seg fra sin beste side. Den bør vi gripe med begge hender.