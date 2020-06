«Typisk turiststed» mot strømmen

Lyngdal satser stort på turisme og er størst og best på det i Lister-regionen. Både rogalendinger og tyskere valfarter til kommunen i hopetall. Både campingplassene, strandhotellet og Lyngdal bibelcamping fylles opp sesong etter sesong. Og mange har sikret seg hytte eller fritidsbolig i området. Sol og varme, gode bademuligheter, Lyngdal Cup og Sørlandsbadet er gode trekkplastre. Snart kommer også Knerteparken.

Lyngdal er også blitt et Mekka for handleglade turister. Når de blir mette av late dager i sola, eller trenger en pause fra aktivitetene, er butikkene både i Handelsparken og Alleen et kjærkomment avbrekk. Sommerhandelen er viktig for de som driver. Sammen med julehandelen danner handelen til turister og fastboende i feiretiden et fundament å stå på resten av året. Men på ett område holder butikkene fortsatt igjen. Flertallet av medlemmene i Lyngdal markedsforening ønsker fortsatt ikke å holde åpent på søndager.

Butikksjef på Kiwi i Lyngdal, Øyvind Berntsen, mener det vil være på tide at det blir gjort noe med. I nabokommunen Farsund har alle butikkene mulighet til å ha søndagsåpent i sommermånedene. Fylkesmannen har definert hele kommunen som et «typisk turisted». Det gjør at de får dispensasjon til å ha butikkene åpent i turistsesongen. Både tilreisende og fastboende «nyter godt» av denne ordningen, som er innarbeidet og fungerer godt. Berntsen mener Lyngdal må komme etter. Han er foreløpig i mindretall.

Ifølge markedsforeningens leder, Morten Tønnessen, har dette spørsmålet vært flere ganger. Også nylig sa flertallet av butikkdriverne nei til å be kommunen om søke om å bli definert som «typisk turiststed» og omgå reglene i helligdagsloven. Hadde de blitt enige om å be om det, hadde de selvsagt fått både kommunen med på laget til å sende inn søknad - og Fylkesmannen til å innvilge. Lyngdal er minst like «typisk turiststed» som Farsund. Men de må altså ønske det selv. At flertallet fortsatt står imot dette «presset», skal man ha respekt for.

Det finnes gode argumenter både for og mot søndagsåpne sommerbutikker. For de mindre butikkene i sentrum er det å skulle holde åpent en stor utfordring. Mange er nok usikre på om det koster mer enn det smaker. Tilbudet er utvilsomt etterspurt av de tilreisende. Men også turister kan innrette seg etter de åpningstidene som gjelder. Selv i ferietiden kan innkjøp planlegges. Og skulle man ha glemt å kjøpe juicen til søndagsfrokosten eller grillmaten, kan man fortsatt bli hjulpet i «Brustad-buer» og på bensinstasjoner. Eller ta en svipptur til Farsund...