Ny giv med ny paraply

Lyngdal har «i alle år» vært regionens ledende handelssenter. Nå tas det grep for at denne posisjonen både skal beholdes og styrkes. Og det trengs. For medlemmene i Lyngdal Markedsforening har hatt noen tøffe måneder bak seg. Dels på grunn av de store utfordringene og usikkerheten som koronapandemien har skapt. Men ikke minst avsløringene av økonomiske misligheter i egne rekker. Den tidligere daglige leders skalting og valting med økonomien i markedsforeningen og Dyrskue har vært svært krevende å håndtere. Og den har påført foreningen en gjeld på 600.000 kroner. Saken er fortsatt under etterforskning av politiet. Ryddearbeidet er godt i gang. Blant annet er det gjort endringer i administrasjonen. Daglig leder er degradert til vaktmester.

Nullpunktet er på mange måter nådd. Timingen for lanseringen av en ny organisering av hele næringslivet i Lyngdal kunne derfor ikke vært bedre. Arbeidet med «Lyngdal by», som er prosjektets arbeidstittel, synes allerede å skape ny giv, optimisme og glød i rekkene. Og det før noe som helst er gjort. På et ekstraordinært årsmøte i markedsforeningen denne uken ble tankene presentert. Gaute Ubostad har stått i bresjen for gruppen som har utarbeidet de nye tankene. Han ble tatt imot med åpne armer og det hersket den rene «halleluja-stemningen» på møtet. En enstemmig forsamling gikk inn for at det skal jobbes videre med planene.

Kongstanken er å samle handel, turisme, service, bilbyen og annet næringsliv under samme paraply. Arbeidsgruppen tror at det skal komme alle bedrifter fra Korshamn til Konsmo og Byremo til nytte - både innen handel og opplevelsesnæringen, men også produksjon og industri. Med felles logo og digitale verktøy skal hele Lyngdal løftes. Det skal skapes pulserende liv i sentrum og i Handelsparken. Suksessen Sørlandsbadet og arrangementer som Lyngdal Cup og andre som allerede trekker folk, skal pusses slik at de skinner enda mer. Ubostads egne planer for Anne-Cath Vestlys Forundringspark og samarbeidet med oppfinneren Erik Alfred Tesaker må selvsagt også få drahjelp. Nye ideer skal utvikles og elskes fram. Det behøves når avstanden til ny E39 blir større og kampen mot netthandelen skal kjempes.

Å dra lasset sammen i samme retning er alltid en god arbeidsform. I nabokommunen i vest ble dette prøvd, men uten at det ble en suksess. Samrøret av private og offentlige interesser - med helt ulike behov, ble Farsund 365s bane. Lyngdølene bør lære av naboenes feil. At kommunen i første omgang holdes utenfor det formelle samarbeidet, er derfor fornuftig. Lyngdal by og kommunen bør holdes atskilt og heller jobbe parallelt for å gjøre hverandre gode.