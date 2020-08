Regionen må få egen politibåt

Båtulykken ved Færøy utenfor Loshavn forrige helg, som heldigvis endte relativt godt og uten at liv gikk tapt, har aktualisert flere problemstillinger. En lokal mann som ikke ønsker at navnet hans skal offentliggjøres forteller at han så at ungdommene om bord i ulykkesbåten festet vilt med høyt alkoholinntak tidlig på dagen. Båten kjørte også i høy fart flere steder i Listers vakre skjærgårdspark. Både i Fedafjorden, i Flekkefjord og i Farsund ble båten observert før det smalt like før midnatt natt til søndag 16. august.

Leder for operasjonssentralen i Agder politidistrikt har bekreftet at de fikk inn tips om ulykkesbåten både på formiddagen og på kvelden før den gikk på skjæret ved Færøy. Men på en hektisk lørdag med over 200 oppdrag å håndtere, nådde ikke tipset høyt nok opp til å bli prioritert. Bare på sjøen har politiet loggført 21 ulike saker den samme dagen. Flere av disse var tips om ulike lovbrudd på sjøen. At politiet må prioritere knallhardt når det i utgangspunktet er knapphet på ressursene, er forståelig. Men når det først smeller - som natt til forrige søndag - spares det imidlertid ikke på noe. Heldigvis. For det kan jo stå om liv.

Men det er et paradoks, som den nevnte tipseren påpeker. Ressursbruken er objektivt sett helt feil. Det er ingen tvil om at denne konkrete ulykken både kunne og burde vært unngått om de lokale, dumdristige og ansvarsløse ungdommene hadde blitt stoppet. Saken aktualiserer debatten om behovet for flere patruljerende politibåter på Sørlandet. Eller i det minste en ordning som gjør at vakthavende patruljer kan komme seg på sjøen og følge opp konkrete tips. Nå har man ikke noen fast politibåt vest for Mandal. I praksis er det et signal om at det er fritt fram for hasardiøs kjøring med både høy fart og høy promille om bord. Flere tragiske ulykker de siste årene burde være grunn god nok til å ha dette høyt på dagsorden. Lister-regionen må få sin egen politibåt. Samfunnsøkonomisk vil det trolig være en god investering. For prislappen på store redningsaksjoner er høy. Det samme er regningen storsamfunnet får i fanget for behandling og oppfølging av de som eventuelt blir hardt skadet og kvestet i denne typen ulykker.

Politimesteren i Agder vil trolig peke på knappheten på ressurser, så her må det nok appelleres til justisministeren om å komme på banen med økte bevilgninger. Oppfordringen er herved gitt til regionens stortingsrepresentanter. Særlig de to som har direkte innpass i regjeringsapparatet bør kjenne sin besøkelsestid og trykke på riktige knappene.