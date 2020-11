En viktig linje som må beholdes

Vis mer

Tirsdag skal politikerne i hovedutvalg for utdanning og kompetanse behandle tilbudsstrukturen for de offentlige videregående skolene i Agder. For Lister-regionen er det særlig en del av denne behandlingen som er viktig. Medie- og kommunikasjonslinja ved Flekkefjord videregående skole er nemlig foreslått nedlagt. Det har vakt reaksjoner - ikke bare blant elever og lærere ved skolen, men også i hele lokalmiljøet.

Linja som tidligere var lokalisert i Kvinesdal, men som de siste årene har hatt Flekkefjord som base, er en av de siste kreative studieretningene i hele regionen. Derfor er det særlig viktig å beholde den. Elever med interesse for mekanikk, bygging og andre praktiske fag har godt med tilbud i regionen, og kan etter to års skolegang og læretid få seg et fagbrev. De som ikke helt vet hva de vil, eller som målbevisst satser på å bli medisiner, advokat eller andre fag som krever en akademisk utdannelse, har også flere valgmuligheter. Men de kreative elevene har ikke veldig mye å velge i. Derfor er medie- og kommunikasjonsretningen særlig viktig.

For mange ungdommer er nettopp denne fagretningen en enkel - og kanskje også eneste - veien til å få studiekompetanse. Victoria Becker-Meberg fra Farsund, setter ord på dette i et leserinnlegg: Mister vi medier og kommunikasjon, mister vi en gruppe ungdom vi trenger. Hun har rett. Mange kreative sjeler blant lokale unge kan nå bli tvunget til å flytte fra regionen før de er klar for det. De som er interessert i musikk, dans og drama er allerede tvunget til det. Bryan D. Breidenthal bygde over år opp et godt musikktilbud ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Dette ble med et pennestrøk vedtatt nedlagt da musikk dans og drama-faget ble opprettet i Lyngdal. Men det gikk ikke mange år før også dette tilbudet ble radert bort. Nå må disse elevene flytte østover om de vil gå på en videregående skole der de samtidig får dyrket sitt talent.

Årsaken til at forslaget nå kommer, er selvsagt av økonomisk art. Man må spare penger. Og det fremmes fordi søkertallet til denne linja har vært fallende. Selvsagt er det dyrt å undervise klasser med få elever. Men i denne sammenhengen må politikerne løfte blikket. Penger er ikke alt. Her handler det også om å sikre et mangfold i en region som sårt trenger det - også blant de unge.