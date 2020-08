Fornuftig budskap, feil innpakning

Farsunds ordfører Arnt Abrahamsen har fått oppmerksomhet fra riksdekkende medier etter sitt karantene-utspill knyttet til Oslo-besøk. Saken ble først omtalt på Lister24, før Fædrelandsvennen og andre tok tak i det. Ordføreren mener hovedstaden bør anses på linje med såkalte «røde land» etter de siste ukers smitteoppblomstring. Nå er det særlig unge mennesker som utgjør en høyrisiko for andres ve og vel. Og det synes som om mange av dem gir mer eller mindre blaffen i smittevern. I hvert fall festes det over en lav sko - både i parker og andre steder. Både en-meters-regelen og reglene om antall i store forsamlinger ser det ut til at man bare fnyser av.

Den lokale ordføreren er ikke alene om å være bekymret. I et leserinnlegg i landets største avis, VG, etterlyser ti profilerte leger og medisinere strengere tiltak fra myndighetene. De viser til at Oslo nå har gått fra å være grønn til å bli rød sone. De siste to ukene er det registrert 165 nye smittetilfeller i «Tigerstaden». «Med en befolkning på 681.000, gir det 24 smittede per 100.000, altså rød sone», konkluderer legene, og fortsetter: «Hvis man skal følge myndighetenes logikk, burde følgelig alle som bor eller har vært i Oslo nå gå i 10 dagers karantene. Det betyr i praksis en total nedstengning av hovedstaden.»

Legenes utspill setter to streker under den lokale ordførerens poeng. Men karantene-krav og høylydte advarsler til østlendinger om å holde seg borte fra Kaperbyen er neppe veien å gå. Budskapet er fornuftig, men innpakningen blir feil. Og da når det ikke frem til mottakerne. Snarere tvert imot. Når utspillet, som startet med en post på Facebook, blant annet får direkte sendeflate på TV2 Nyhetskanalen, lukter det mer av østlendinger som anser det som en latterlig kuriositet enn av at det tas seriøst. På lang sikt er Farsund kommune og Lister-regionen for øvrig er som turistdestinasjoner dessuten neppe tjent med flere slike krumspring.

Og hvordan skulle det i så fall bli håndhevet? Ordføreren selv innrømmer at det blir vrient. «Tillit og det å vise ansvar for å begrense smittefaren må være driverne», sier han. Det har han selvsagt rett i. Men den tilliten og det ansvaret har sentrale myndigheter formanet oss alle til å utøve - enten man bor i Farsund eller i det sentrale Østlandsområdet. Lokale myndigheter bør først og fremst konsentrere seg om å se til at smittevernet etterleves i sine egne kommuner. Selv om det er i en annen skala enn i Oslo, er det nok å ta tak i på den fronten også blant «våre egne».