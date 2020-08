Flaggdebatt i grøftekantene

Vis mer

En høringsuttalelse rundt nye, nasjonale flaggregler har skapt en brennhet, lokal debatt. Lokale myndigheter får stadig vekk regelendringer og planlagte endringer sentralt til høring. Når formannskap uttaler seg i slike sammenhenger, blir det knapt en notis i lokalavisen, men blir bortgjemt i en protokoll i kommunale arkiver. Det hadde trolig også vært tilfelle med uttalelsen om flaggreglementet under normale omstendigheter. Nå blir imidlertid saken kraftig farget - bokstavelig talt - av den brennhete debatten som allerede har vært rundt bruk av Pride-flagget og gjennomføringen av fjorårets Pride-parade.

Høyres Edmund Stave var den eneste som stemte for rådmannens innstilling om å anbefale alternativet som åpner for bruke andre flagg på kommunale flaggstenger i forbindelse med arrangementer, markeringer og merkedager av allmenn interesse. Resten av formannskapet gikk inn for varaordfører Jostein Kydlands forslag om å beholde dagens flagglov. Det har satt sinnene i kok. Stave betegner det hele som flaut, gammeldags og bakstreversk. Også Venstre, som ikke er representert i formannskapet denne perioden, er kritisk. På lokalavisens Facebook-sider har debatten gått hett for seg. Og det i en svært polarisert form. Meningsmotstanderne på begge sider har i denne saken lagt seg godt ned i hver sin grøft.

Flertallet i formannskapet har selvsagt rett i at denne saken handler om langt mer enn Pride-flagget. Det kan være et sjansespill å la det bli opp til de enhver tid valgte lokalpolitikerne å bestemme hvilke flagg som skal heises opp i de offisielle, kommunale stengene. Er det ikke da bedre at dette er regulert ved en lov som er fastsatt av nasjonale myndigheter? Samtidig må det sies at det er en total avsporing og fullstendig håpløs retorikk å trekke frem nazi-flagget i denne debatten, slik ordfører Arnt Abrahamsen gjør. En så ytterliggående bruk av offisielle flaggstenger vil under alle omstendigheter la seg regulere - uansett hva loven sier.

Det kan være på sin plass å minne debattantene om at dette tross alt bare er en høringsuttalelse - ikke et konkret vedtak om hva som faktisk skal heises opp i flaggstanga ved Jochum Lunds plass. Endringene i loven er det departementet som foreslår og Stortinget som vedtar. Uansett utfall der vil flagg i regnbuens farger trolig også kunne vaie under fremtidige Skeive Sørlandsdager, hvis det er ønske om det. Hverken ordførere eller andre kommunale flaggheisere vil bli straffeforfulgt om så skjer.