Fortsatt Lister-dominans

Lørdag fikk Ingunn Foss (60) fra Lyngdal fornyet tillit som Agder Høyres listetopp foran neste års stortingsvalg. Men det var ingen selvfølge at det skulle bli sånn. Tidligere i høst ga lokallagene i Kristiansand og Vennesla til kjenne at de heller ville støtte kristiansanderen Aase Marthe J. Horrigmo (38) som listetopp. Men i helgen var det imidlertid ingen tvil. Den tidligere lyngdalsordføreren, som er inne i sin andre periode på Stortinget, ble faktisk valgt av et enstemmig nominasjonsmøte.

Det ser dermed ut til at det kan bli fortsatt Lister-dominans på Agder-benken på Stortinget også i neste periode. Om enn ikke like stor som i inneværende periode. Flekkefjæringen Gisle Meininger Saudland (34) får trolig fornyet tillit på Frp-lista. Hans argeste utfordrer, tidligere mandalsordfører og statssekretær Alf Erik Andersen (47) er foreslått på andreplass og er tilfreds med det. Dermed blir det ingen kampvotering på deres nominasjonsmøte til helgen.

I forrige uke ble det klart at Kenneth Mørk fra Lyngdal ikke nådde opp som utfordrer til stortingsrepresentant Kari Henriksen (64) fra Kristiansand om førsteplassen på Arbeiderpartiets liste. Men Kai Steffen Østensen (25) fra Farsund kapret andreplassen på lista og kan være den som sørger for at Agder-benken fylles med tre representanter fra Lister-regionen også neste periode. AUF’eren har markert seg både partipolitisk og som leder av Agder bispedømmeråd, og er sågar trukket frem som et fremtidig statsrådsemne. Hans pågangsmot og politiske pondus tross ung alder blir viktig for Ap i valgkampen. En annen lyngdøl som vil være med i samme kamp er Solveig Skaugvoll Foss (23) som topper Agder SVs liste. Også hun kan ha reelle muligheter. Det er ikke mer enn to perioder siden hadde fast plass på tinget.

En som trolig må se langt etter stortingsplass er Hans Fr. Grøvan (67). Han sa først nei til renominasjon for KrF for å vike plass for partileder Kjell Ingolf Ropstad, og sikre partiets praksis om lik kjønnsfordeling på topp. Han ombestemte seg, etter å ha blitt overtalt av flere lokallag her vest. Men den tidligere lyngdalsordføreren ble vraket av nominasjonskomiteen. Lokallag i vestfylket vil fortsatt ha ham på andreplass. Men om det blir benkeforslag og kampvotering på nominasjonsmøtet torsdag kveld, er det slett ikke sikkert at han vil vinne mot Jorunn Gleditsch Lossius fra Lillesand. At partiets fylkesleder, Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug i tillegg sa nei til listeplass, gjør at KrF lokalt vil få en tøff valgkamp. Og taper de mange stemmer her vest, kan kampen mot sperregrensen bli ekstra vanskelig.