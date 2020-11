Verbale blomster og fest for folket

Den heftige smittebølgen i Farsund og Lyngdal de siste ukene synes nå å være på hell. Mange har vært skikkelig syke. Et fåtall sågar innlagt på sykehus. Heldigvis er vi så langt blitt forskånet fra dødsfall som følge av covid-19-pandemien. Selvsagt har vi ingen garanti for at det ikke kan komme nye, store oppblomstringer. Den heftige smittespredningen fra en korøvelse i Farsund og en serie med pinsevennmøter i det rumenske miljøet i Lyngdal, kom begge svært bardust på oss alle. Det kan selvsagt skje igjen. Nettopp derfor er det viktig at vi alle følger smittevernreglene og de øvrige anbefalingene som nasjonale og lokale myndigheter kommer med.

Med fallende smittetall og ditto fallende pulsnivå hos politisk ledelse og smittevernledelse i de to hardest rammede kommunene, er det nå tid for utdeling av verbale blomster og ros. Farsunds kommuneoverlege Ann-Margret Haaland hadde sågar med seg en symbolsk, fysisk blomstergave på den siste av sine sedvanlige video-opptredener som ble publisert torsdag. Blomsten skulle gå til alle Farsunds innbyggere for innsatsen som er lagt for dagen med å bidra til å slå ned smitteutbruddet. Og i særdeleshet ble den dedikert til alle som har vært syke og som har hatt tunge dager.

Både Haaland og hennes kollega i Lyngdal, Henriette Pettersen, har de siste dagene også høstet velfortjent ros fra sentralt hold. Både overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet og fylkeslege i Agder, Anne-Sofie Syvertsen, har gått offentlig ut med skryt av de to spydspissene i kampen mot smitten. Det er velfortjent ros. Begge to har vært tydelige, resolutte og effektive i arbeidet med å slå smitten ned. I Lyngdal var det et sjakktrekk å sette alle møtedeltakerne på Betania i isolasjon de første dagene. Da fikk man tid og rom til å utføre tester på nærkontaktene deres - ikke minst i skoler og barnehager. Det bidro til at man nå synes å ha kontroll på situasjonen.

I Farsund tok KrF-gruppa i sist kommunestyremøte til orde for å hedre alle de som har stått i bresjen i smittekampen. Intensjonen med forslaget var god, men hvordan det hele skulle gjennomføres skapte debatt. For hvor skal man sette grensen når man skal dele ut middag, blomster eller andre gaver? Faren for å glemme noen ville være overhengende. Mange ville garantert føle seg forbigått. Da har vi mer sans for det ettersendte forslaget fra Rødts enslige svale i kommunestyresalen, Øystein Bekkevold, om å lage en folkefest for alle når pandemien er slått ned. Ideen hans bør alle Lister-kommunene adoptere og sette ut i livet.