Taper på tumultene

Det gikk rolig for seg da organisasjonen Sian - Stopp islamiseringen av Norge – holdt demonstrasjon på Gåseholmen i Farsund for to-tre uker siden. Få tilhengere møtte opp, og motdemonstrantene forholdt seg rolige og snudde bare ryggen til islam-motstanderne. Under markeringen i Bergen sist lørdag gikk det hardere for seg, så det oppnådde nok Sian i overkant av hva de ønsket seg. Aggressive motdemonstranter brøt politisperringene med steiner og annet kasteskyts, og Sian-leder Lars Thorsen måtte evakueres blodig og forslått. Vinnere og tapere blir et tema etter slike hendelser. Sian hevder å ha fått 200 nye medlemmer. På visse nettsteder florerer «bekreftelsene» på voldelig minoritetsungdom. Lederen i Senter for sekulær integrering, Shakeel Rehman, konstaterer i Klassekampen at «muslimene står igjen som taperne».

Man kan mene hva man vil om Sians grumsete budskap, men organisasjonen som sådan er ikke dømt ulovlig. Politiets oppgave er å beskytte den grunnlovfestede ytringsfriheten. Samtidig påligger det politiet å gripe inn mot ytringer i strid med blant annet rasismeparagrafen i straffeloven. Denne kombinasjonen kan bli krevende i en opphetet situasjon. Men det må ikke gis rom for tvil om at lovstridige hatytringer skal stanses av politi, påtalemyndighet og rettsvesen. Hverken lovstridige eller generelt sterkt provoserende ytringer skal steines til taushet av gatens parlament.

At motdemonstrantene etter hvert rettet sin aggresjon og voldsbruk mot politiet, er også en tendens som må tas alvorlig. Politiets metodebruk kan være gjenstand for debatt. Men som et generelt råd bør politikere være varsomme med kritikk før helhetsbildet foreligger. Bergenspolitikere fra både Ap, SV og Rødt var i varierende grad ute med en retorikk som plasserte mye av ansvaret for eskaleringen av opptøyene hos politiet. Da risikerer man å nøre opp under forestillinger hvor norsk politi slås i hartkorn med amerikansk.

En annen «import» man skal være på vakt mot, er holdningene til voldsbruk på ytre venstrefløy i en del europeiske land. Rehman kritiserer særlig Rødt for å rette pekefingeren mot politiet i stedet for å ta klart avstand fra volden – ut fra den definisjonsmakten partiet har overfor innvandrerungdom. Islamske organisasjoner har gitt ungdom det kloke råd å simpelthen holde seg unna Sian-markeringer. Krefter som velger vold, plasserer det seriøse antirasismearbeidet blant taperne.