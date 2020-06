Navnet som skjemmer

Vis mer

Byggingen av Helsehuset i Lyngdal har utviklet seg til å bli en politisk farse. En mørk skamplett i kommunens historie. Både på grunn av dårlig politisk håndverk underveis med vingling frem og tilbake mellom ulike alternative lokaliseringer, men ikke minst på grunn av dårlig økonomistyring i prosjektet. Roten til dette ondet synes å være valg av entreprisemodell. Den såkalte «Lyngdalsmodellen» ble utviklet av Universitetet i Agder som en tilsynelatende spennende nyvinning da Lyngdal ungdomsskole skulle bygges ut. Tanken var at man skulle utlyse en anbudskonkurranse på hele prosjektet. Tilbyderen som får oppdraget får alt ansvar; fra prosjektering, utvikling og selve utbyggingen - til sluttlevering. Det hele skal selvsagt skje innen en viss økonomisk ramme og en tidsramme.

Lyngdølene ble selvsagt både sjarmert og stolte over å få en egen kontraherings- og gjennomføringsmodell oppkalt etter seg. I praksis har imidlertid denne måten å jobbe på vist seg å være alt annet enn kostnadseffektiv. Det kommer tydelig frem når de endelige tallene for hva det flotte helsehuset faktisk har kostet. Siste summering viser en sluttregning på 462 millioner kroner. Det er hele 49 millioner mer enn det politikerne ble presentert for da vedtaket ble fattet i 2016. Noe må selvsagt tilskriver prisstigning. Men lang fra alt.

Kvadratmeterprisen er også interessant. Helsehuset har kostet 35.500 kroner per kvadrat. Til sammenlikning fikk Farsund kommune bygd ut Listaheimen til en kvadratmeterpris på 19.700 kroner. Forskjellen er svimlende. Paradoksalt nok er samme entreprenør brukt i begge kommunene. Kruse Smith har gjort jobben begge steder. Forskjellen er bruk av entreprisemodell. I Farsund ble en totalentreprise valgt. Lyngdølene stod last og brast med «Lyngdalsmodellen». Det har kostet dem dyrt. Navnet skjemmer ingen, heter det. Denne modellens navn har imidlertid i høyeste grad blitt skjemmende for Lyngdal.

Det bør derfor ikke være vanskelig for noen å si seg enig med Senterparti-nestor Karstein Fidjeland som i torsdagsavisen tar til orde for å begrave Lyngdalsmodellen en gang for alle. Han føler at kommunen har blitt lurt av store entreprenører opp igjennom årene. I politikken skal man ikke føle, men forholde seg til fakta. Og fakta her er at det er politikerne selv som har gått åpent inn i et nytt byggeprosjekt med en dårlig modell. Og det til tross at man ble advart på forhånd. De har seg selv å takke.