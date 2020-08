Ytringsfrihetens pris

Ytringsfriheten er grunnleggende for demokratiet og en viktig del av vårt rettssamfunn. Friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om er så viktig i vårt siviliserte samfunn at den er nedfelt både i Grunnloven og Menneskerettsloven. Men ytringsfrihetens pris er at vi alle må tåle å høre det vi ikke liker. Ja, man må endatil tåle å bli krenket. «Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem», lyder det i et kjent sitat som tilskrives den franske forfatteren og filosofen Voltaire, men som ble skrevet ned mer enn 100 år etter hans død av Evelyn Beatrice Hall. Det oppsummerer kjernen i hva ytringsfriheten dypest sett innebærer - og hvordan vi bør forholde oss til den.

I dagens papiravis og eavis publiseres en annonse fra stiftelsen MorFarBarn. Den er bestilt i kjølvannet av de siste ukers lokale flaggdebatt. Stiftelsen gir i annonsen klart uttrykk for sin skepsis til det de betegner som «Pride-ideologien» og foreningen FRI. Da en liknende annonse ble trykket i Østlands-Posten i Larvik i sommer, vakte den sterke reaksjoner. I denne debatten er det steile fronter. For mange er stiftelsens budskap kontroversielt. I lys av flaggdebatten vil det derfor ikke være overraskende om annonsen tilfører ny varme til et allerede brennhett ordskifte.



Her i avisen har vi lang tradisjon for å holde ytringsfriheten høyt. Terskelen for å ytre seg i avisens spalter og på våre nettsider har alltid vært lav. Det har trolig bidratt til at vi lokalt har et friskt og godt debattklima. Avisen er velsignet med en leserskare med meningers mot. For Lister er det helt vesentlig at det skal være stor takhøyde for å ytre seg. Å la ulike syn komme til uttrykk er en presseetisk dyd. Samtidig er det viktig at innleggene som publiseres i våre kanaler, og ytringene som legges inn på våre Facebook-sider, holder en viss standard. Selv om terskelen er lav, er det på ingen måte fritt frem for ytringer på våre flater. Trykkefrihet er ikke synonymt med trykkeplikt. Vi tilstreber å holde debatten på et saklig nivå og slår blant annet ned på personangrep, rasisme og oppfordring til lovbrudd.

Både det redaksjonelle stoffet og leserbidrag, men også betalte tekster på annonseplass ligger under redaktørens ansvar. Annonsen fra MorFarBarn er vurdert å ligge innenfor ytringsfrihetens og presseetikkens rammer. Derfor settes den på trykk.