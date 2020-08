Parken bør gjøres permanent

Vis mer

Sommerstuntet til alt-mulig-mannen og TV-personligheten Erik Alfred Tesaker fra Gyland har blitt en knallsuksess i Lyngdal. Til tross for at Erik Alfreds Oppfinnerpark ble bygd opp på bare tre uker og derfor også har relativt begrenset innhold, strømmer publikum til i hopetall. Og det selv i dårlig vær. Markedsansvarlig Bernt Dag Ravnevand sier til Lister at han tror at besøkstallet vil nå hele 8.000 før sommeren er over. Det er i så fall det dobbelt av hva man har budsjettert med.

Parken, som er et samarbeid mellom Erik Alfred’s Studio, Rosfjord Strandhotell og Sørlandsbadet, er bygd på «lekende skaperglede, klassisk handverk, gøyale oppfinnelser og drømmer». Selv om både kan oppleve sirkus, vannaktiviteter, tegnerom, en liten krambod, vaffelpresse, mekanisk skytebane og snekkerbod inne i parken, er det ingen tvil om hva som er dens største attraksjon. Det er oppfinneren Erik Alfred selv. Barn og unge - og sikkert voksne med - har hver eneste dag stått i kø for å ta selfie med eller få autografen fra TV-stjerna fra Gyland. Programmet om ham og familien har gått sin seiersgang på NRK1. Og populariteten har selvsagt ikke blitt mindre av at han i mars gikk helt til topps i TV2s populære realityprogram Farmen Kjendis.

Uansett årsak er Oppfinnerparken en verdifull tilvekst til Lyngdals og Lister-regionens mangfolde aktivitetstilbud. Skal turistnæringen i Lister trekke til seg stadig flere barnefamilier, er det viktig å ha noe å tilby. Sørlandsbadet har lenge vært det største trekkplasteret. Anne-Cath. Vestlys forundringspark har lenge vært på trappene, og første trinn - et museum om forfatteren - skal etter siste oppdatering stå ferdig neste vår. Men det betyr ikke at man også kan ha plass til nye, og mer permanente sprell fra Oppfinneren.

Hvis en midlertidig park samler 8.000 besøkende, viser det tydelig at her er potensialet stort. Her bør man derfor smi mens jernet er varmt. Lyngdal kommune ved ordfører Kristensen og de private samarbeidspartnerne, med Ubostad-brødrene i spissen, bør ta en prat med Tesaker snarest mulig. Tilbudet bør gjøres permanent allerede fra neste sommer. Og det kan bygges stein på stein. Oppfinneren bør for sin del skrinlegge sine eventuelle planer om å etablere noe lignende hjemme i Gyland. Å legge en slik park til Lyngdal vil øke muligheten for at det blir en suksess også på lang sikt.