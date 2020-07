Imponerende verdensrekord

Nok en gang har den lokale Elvis-imitatoren Kjell Henning Bjørnestad fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Ved 03-tiden natt til lørdag slo han tyske Thomas Gäthjes verdensrekord i sammenhengende synging av Elvis-låter på 43 timer og 11 minutter. Kjell Elvis gav seg imidlertid ikke før rekorden var slått solid ned i støvlene. Nesten 51 timer varte hans imponerende Elvis-maraton på utestedet The Scotsman i Oslo. Et maraton som ble direktesendt på Internett og som millioner av seere fikk med seg, skal vi tro imitatoren og entertainerens egen manager Helge Johansen.

At interessen er stor har vi også merket i mediehuset Lister. Flere tusen har fulgt rekordforsøket også via våre nettsider Lister24. Og enhver omtale av rekordforsøket underveis har blitt godt lest. Etter at han i 1994 gjennomgikk sine første plastiske operasjoner for å bli mer lik Elvis, har 52-åringen som er oppvokst i Vanse og som i voksen alder bosatte seg i Lyngdal, gjort Elvis Presley til sitt levebrød. Han ble kåret til Europas beste Elvis-imitator i 2006 og fikk tredjeplass i tilsvarende VM året etter. Kjell Elvis er fortsatt den eneste fulltids profesjonelle Elvis-imitatoren i Skandinavia.

At han har skapt seg et navn både nasjonalt og internasjonalt gjennom sitt virke er hevet under tvil. Han er blitt en av Lister-regionens største «kjendiser». Kanskje den mest kjente av de alle. Gjennom den massive mediedekningen som er blitt ham til del både underveis - og ikke minst etter at rekorden var sikret - har han befestet denne posisjonen. Omtale i landets største aviser og nettsteder og sendeflate i de største radio- og TV-kanalene i beste sendetid er få forunt.

Verdensrekorden har han hatt to ganger tidligere. Første gang i 2003. Da sang han i 26 timer i strekk. Kort tid etterpå ble rekorden slått av Stephen Ackles, som holdt det gående i 30 timer. Noen måneder senere tok «vår mann» rekorden tilbake med å synge i over 40 timer. Nå har han gjort det igjen. Han håper og tror selv at det er for siste gang. Måten han gjennomførte på denne gangen er svært imponerende. Det er en kraftanstrengelse på linje med stor utholdenhetsidrett å holde det gående så lenge. Noen vil si at det er galskap. Det er i så fall en merkelapp Kjell Elvis er vant med å få, men ikke fortjener. Samarbeidet med stiftelsen Hvite Lilje i Kvinesdal - og innsamlingen til nytt sykehus som de skal bygge i Myanmar - viser også at artisten har et stort hjerte.

Gratulerer med en imponerende rekord!