Dugnadsånden må gjenopplives

Smittetallene i koronapandemien stiger i Norge igjen. Urovekkende historier om skjødesløs håndheving av smittevernreglene preger mediebildet. Hurtigruta-skandalen utpeker seg i negativ retning, men er ikke et enestående eksempel. Til og med en smittevernoverlegen i en av landets største kommuner tillot ungdommer i eget hus å ha fest med et antall som overstiger det tillatte. Nå varsler regjeringen innstramming i stedet for ytterligere oppmyking. Økt bruk av munnbind blir anbefalt. Og mulighetene til å reise utenlands begrenses fortløpende etter hvert som også europeiske land blir kategorisert som røde områder.

Også lokalt har vi nå fått et nytt smittetilfelle. Mannen i 30-årene fra Lyngdal som er registrert smittet er heldigvis i fin form. Trolig ble han smittet i Polen, ifølge kommunelege Henriette Pettersen. Hans nærmeste og noen kolleger er testet. Første runde viste at de ikke er smittet. Men for sikkerhets skyld skal de igjennom en ny runde til uken. Samtidig jobber kommunen på spreng med smittesporing. For når koronaen er konstatert på et lokalt menneske igjen, er det behov for å vite mest mulig om hvor smitten kom fra.

Forut for dette smittetilfellet hadde flere lokale kommuner, samt Sørlandet sykehus, strammet inn sine besøksrutiner. Har man vært på ferie i utlandet, skal man ikke besøke eldre og syke før det har gått ti dager. Og selvsagt slipper man fortsatt ikke inn om man har symptomer. Disse tiltakene - og det lokale smittetilfellet - er en påminnelse til oss alle om å igjen ta tak. For mange har blitt mer slepphendte både med håndvask og håndsprit. Stadig flere har for tett sosial omgang. Også på lokale utesteder har man sett eksempler på smittevernsbrudd. I familie- og vennekretser har kanskje begynt å håndhilse og klemme hverandre igjen. Det er i så fall urovekkende.

For det vi nå ser er konturene av den oppblomstringen som både lokale kommuneleger og nasjonale helsemyndigheter i vår varslet at kanskje kunne komme. Nå er det opp til oss alle å ta denne pandemien på alvor igjen. Det handler om de enkle, små tingene. På butikken, når man er ute på byen, i forhold til reising innenlands og utenlands, på bussen og på arbeidsplass og skole. Håndvasken må ikke sluntres unna. Og avstanden på en meter og makstallet på fester må overholdes. Det er på tide at dugnadsånden gjenopplives.