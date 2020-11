Tidenes julegave?

Vis mer

Det lokale koronautbruddet gjorde at ledelsen i selskapet Morrow Batteries ikke turte å reise til Lista denne uken. Det KAN være en ulempe for aktørene bak Lista Renewable Energy Park og Farsund kommune, som i månedsvis har jobbet med å posisjonere seg for å få batterifabrikken og inntil 2.500 arbeidsplasser. La oss håpe at det ikke blir avgjørende. Signalene fra etablererne etter onsdagens nettmøte med de lokale aktørene er i hvert fall udelt positive. Ifølge selskapets administrerende direktør, Terje Andersen, gjorde Lista «et fantastisk bra inntrykk». Han var også fornøyd med presentasjonen som ble gitt. Selv uten en fysisk helikoptertur over det flate landskapet, fikk man godt overblikk over den aktuelle tomten, nærliggende områder og annen industri i Lister-regionen.

Nå er det ikke enestående at Andersen og Morrow Batteries skryter av en finalist i denne posisjoneringsrunden. Det har han gjort etter hver eneste befaring. Både Støleheia i Kristiansand, Eyde energipark i Arendal og Grovane i Vennesla har fått rosende omtale. Det trenger ikke bety noe annet enn at selskapet vil understreke at de har valgt fire gode finalister blant de 19 ulike tomteforslagene som meldte seg på i denne konkurransen. Og det sier sikkert også noe om at jobben de nå skal gjøre med å velge ut den beste lokasjonen, både for testsenteret og den planlagte gigafabrikken, er svært vanskelig.

Lista er det eneste alternativet som har møtt uttalt motstand fra naturvernhold. Selv om det er blitt nektet for dobbeltroller, er det unektelig påfallende at de som har frontet kritikken for Naturvernforbundet er hjemmehørende i to kommuner med tomter som er med i finaleheatet. At nestlederen er tidligere lokalpolitiker som har hatt styreverv i et kommunalt foretak som eier næringsparken i Eydehavn i Arendal, viser at han selvsagt ikke er uhildet. Man skal selvsagt ta bekymringen for den unike Lista-naturen på alvor. Men at så vil skje har et samlet ordfører-kollegium i Lister garantert for. Det er også et poeng i denne sammenhengen at det aktuelle området på Lista har vært båndlagt av Forsvaret i årevis. Det glemmer kritikerne helt å nevne.

Det meste ligger vel til rette for storskala-etableringen på Lista. Og kanskje viktigst av alt: Hele Lister-regionen står samlet bak dette alternativet. Regionen vår har i flere år både blitt definert og fungert som ett bo- og arbeidsmarked. Denne førjulstiden blir ekstraordinært spennende. Skulle tildelingen av 2.500 arbeidsplasser gå til Lista, vil det være tidenes julegave. Det er fortsatt realistisk å håpe at nettopp det vil skje.