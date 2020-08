Bør hedres etter heroisk heltedåd

Så skjedde det igjen. Natt til søndag gikk en daycruiser på rundt 24 fot med fire ungdommer om bord på et skjær like sør for Færøy ved Loshavn. Foreløpig er omstendighetene rundt denne ulykken uklare. Man bør overlate til politiet å etterforske hendelsen for å bringe på det rene hva som har skjedd. Spekulasjoner bør unngås. Men politiets operasjonsledelse har allerede sagt at det foreligger mistanke om båtkjøring i alkoholpåvirket tilstand. Heldigvis gikk det etter forholdene bra med de fire i båten. De ble kjørt til sykehus med lettere fysiske skader og fikk også hjelp på traumemottaket etter den sjokkartede opplevelsen.

Det kunne imidlertid gått mye verre hadde det ikke vært for resolutt og handlekraftig oppførsel fra ekteparene Dag og Grace Buch og Rune og Isabell Aas. De satt heldigvis ute på terrassen ved førstnevntes hytte i Loshavn da de hørte et voldsomt smell. Deretter ble det stille. Den erfarne og sjøvante Buch skjønte raskt hva dette var og handlet på det. Alle fire fikk raskt på seg redningsvestene, hoppet i båten og dro ut for å lete. Samtidig ble redningsskøyta kontaktet. I tillegg til den farsundsstasjonerte redningsskøyta «Oscar Tybring» ble det slått full utrykningsalarm. Hovedredningssentralen på Sola (HRS) sendte ut Sea King-helikopter og ambulanse og politi rykket ut.

Ekteparet fant båten og fikk plukket opp de fire ungdommene etter 20 minutters tid. De var fortsatt i båten, men den var i ferd med å synke. De ble overlatt til redningsskøytas mannskap som fikk brakt de i land. Både «Oscar Tybring»-skipper Gøran Gundersen, redningsleder Trond Bjørnøy på HRS og politiets operasjonsledelse er klare på at det dreier seg om en heroisk heltedåd. Farvannet sør for Færøy er lunefullt og det er sterke strømninger i området. Hadde ikke ungdommene blitt plukket opp før båten sank til bunns, kunne utfallet blitt fatalt. Redningsmennene og -kvinnene bør derfor hedres med mer enn gode ord i kjølvannet av denne ulykken.

Samtidig gir helgens dramatiske hendelse viktige påminnelser. Alle fire om bord hadde redningsvest. Det kan være forskjell på liv og død. I tillegg vekker dramaet liv i debatten om kombinasjonen båtliv og alkohol og hva promillegrensen til sjøs bør være. Båtkjøring i lunefullt farvann i mørket nattestid i festlig lag der også føreren har promille i blodet er i hvert fall en svært dårlig kombinasjon.