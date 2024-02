Hva skjer med ski-Norge? Langrenn er snart bare nordisk mesterskap, der de fleste pallplassering er nordmenn. Nokså likt på damesiden, men svenskene har tatt over, og det finnes jo en eller to amerikanere også. Sprint er blitt stort. Skal jeg se sprint, er det skøyte som gjelder. Femmila er borte. Langrenn har mista min interesse.

Hva skjer med ski-Norge?

I alpint er det blitt bråk. Alle vil ha sitt, og ingen gleder seg mer. Rettigheter og markedsverdi skal gå til hvem? Ingen trenerkrangel. Men det ser ut som det er noe som er i motbakke, og lite fart i utfor.

Skiskyting er blitt min vinteridrett. Hvorfor? Der er det spennende til slutt. Idretten har blitt stor, mye takket en korrupt tiltalt tidligere president. Han har gjort mye for sporten, og noen lovbrudd som en middels stortingsrepresentant.. Skiskyting skaper også helter. Nye helter. Alle har nok hørt om en Bø. Ikke sikker like mange har hørt om Klæbo.

Hopp er blitt en aldri så liten fjærvekt i idretten. Bråkete fjærvekt. Nå så mye bråk, at det mest kunne være en fotballklubb. Alltid ved konflikt må trener gå, sikkert også nå. Få lag som får stor effekt ved skifte. Byttes trener nå, er vel 10. plass som kan bli beste nordmann i VM i Trondheim. Jeg kan ta feil, da er kanskje sammenligning med fotball dumt. Uansett hva som skjer, forstår jeg det er små marginer. Hoppdress må ikke være feil, hansker må ligge rett. Teknikk ut av hopp, flyvning og noen vindpust, pluss nedslag, pluss stilpoeng er sportens kjerne. Underlig at europeere går i hopetall for se dette. Særlig skiflygning. De som kommer i lufta, kan se ut som en kjøttmeis for oss andre. Tar av meg hatten for at de tør! Håper hopperne hopper bakken ned og får ro i leiren.

Så noen korte ord om skøyter. Når var det de forsvant? Nei, den forsvant ikke. Bare flyttet til viasport. Men jeg ser jo ikke for det. Har vært borte så lenge jeg, at jeg har mista navn. Blir slik for meg. Muligens for deg også? Men har jeg vært ute av idretten i tre-fire år, og de jeg kjente har lagt opp, ja da mister jeg litt interesse i nye folk. Er nok det som har skjedd for meg med skøyter, langrenn og delvis alpint. Skiskyting følger jeg tett. Selv om tidligere president kunne vært stortingspolitiker. Fantastisk idrett.

Litt det samme med de fluene med ski på beina. Er noe som fascinerer meg. Vekt, drakt, vind, oppdrift, teknikk, flyegenskaper, nedslag, måltid, middag, kosthold, trening, nedslag, stil. Er mest litt imponert over alt rundt. De diskriminerer 75 prosent av befolkningen. Jeg er en av de. Jo, jeg kunne trent, lært teknikk osv. Men vekta kunne ikke komme ned, slik jeg kunne rundet kulen.

Muligens en liten betraktning til slutt. Tenk om all vinteridrett hadde blitt som lag. Som i fotball, håndball, sykling osv. Tenk om hoppsporten hadde divisjonssystem. Se for deg en 1. divisjon som for eksempel var Kollen, Vikersund, Kulm, Planica, Sapporo.

2. div.. da måtte lag skaffe sponsor, og de beste kom på landslag til EM, VM..Lag kunne jo blitt kjøpt opp av Qatar.

Nei, blir nok ikke slikt på vinteren. Viktig å ikke forandre så mye. Alt dreier seg jo ikke om penger.. vel nesten alt dreier seg om penger. Og om du og jeg vil se.

Avslutter nå. Skal inn å se Liverpool. En av mange fotballkamper, som drar 50.000 tilskuere. Det som egentlig er rart; det er 22 spillere, som sentrer og spiller ball. Tilskuere bør ha kikkert. Muligens det ikke blir mål, kanskje uavgjort. Uansett, du får ikke større kor, større stemning. Mest litt rart fotball har fått det til, eller landet England fikk det til. For meg var Tippekamp i barndommen ukas høydepunkt. Nå så sitter vi som ikke er på stadion, og ser i alles hus og hjem. Vi betaler ikke gladelig lenger, men så lenge vi betaler er det vel verdt det.

Hvor var det hopp datt nedi med hånda, skøyter for ut i sving og alpint kjørte ut i en port? Vit at når vi mister interesse, da er den vanskelig å fange den... igjen.

Oddvar Skårland