Harald Fosse til minne

Tidligere leder av Lyngdal idrettslag og æresmedlem siden 2004, Harald Foss, gikk bort 12. juni 86 år gammel.

Fosse har vært en ildsjel for idretten i Lyngdal gjennom store deler av sitt voksne liv. I 1945 ble han medlem av laget og var i 1947 med da idrettslaget startet opp med organisert fotball på Prestneset. Allerede som 15 åring i 1949 spilte han seg inn på A-laget til klubben.

I tillegg til fotball drev han vinterstid med skihopp og langrenn.

Etter gjennomførte studier i 1957, kom han tilbake til Lyngdal og fikk spille i landsdelsserien. Etter at han la fotballskoene på hylla i 1960, gikk han inn i flere verv i idrettslaget, blant annet som kasserer for hovedlaget og fotballgruppa.

I to perioder var han leder av hovedlaget, i tillegg til at han ledet friidrettsgruppa mellom 1985 og 1990

Mellom 1983 og 1987 var han først styremedlem og der etter to år som styreleder i Vest-Agder friidrettskrets.

Harald var kjent som en rolig, lyttende, løsningsorientert og reflekterende person som ikke ga uttrykk for sine tanker uten at de var overveid, med et lurt smil - og et «spørrende» glimt i øyekroken tok Harald sine beslutninger.

Lyngdal Idrettslag setter stor pris på og takker for den innsatsen og dugnaden Harald utførte i idrettslaget, for barn og unge i vår by Lyngdal.

Dødsbudskapet kommer alltid overraskende og uønsket, i dag går våre tanker til Haralds familie og hans nære venner.

Vi minnes det med ære og respekt, Harald.

Vi lyser fred over Harald Fosse bortgang.

John Stensland

Leder Lyngdal Idrettslag