Noah Leander Knutsen Ege-dobbel sikret seier

Noah Leander Knutsen Ege ble med sine to scoringer den store helten for Lyngdal i 2-0-seieren over Grane Arendal i G13 1. divisjon, Avdeling 4 - Høst søndag. Det var sesongens første seier for Lyngdal.