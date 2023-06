Mål-lykke for Georg Mølnvik Tjøm

Georg Mølnvik Tjøm sto for den avgjørende scoringen for Våg 2 i 5-4-seieren over Hægebostad på Karuss kunstgress i G13 2. divisjon, Avdeling 1 - Vår. Det stanset tapsrekken til Våg 2 på tre kamper.