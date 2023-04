Lyngdal/Flekkefjord tapte mot Skarphedin

Lyngdal/Flekkefjord måtte seg seg slått 1-4 da Øyunn Årdalen Tveiti ledet an med to mål for Skarphedin i serieåpningen i 3. divisjon, Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold.